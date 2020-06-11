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Survivor'a veda eden Aycan Yanaç'tan yeni paylaşım! 'Ben orada yarışırken...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 08:50 | Son Güncelleme

Survivor'a veda etmesiyle herkesi şaşırtan Aycan Yanaç sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Elendikten sonra hiç paylaşım yapmayan Aycan kendisini destekleyenlere teşekkür ett.

Survivor'a veda eden Aycan Yanaç'tan yeni paylaşım! 'Ben orada yarışırken...'

Survivor'a veda ettikten sonra attığı her adım merak konusu olan Aycan Yanaç'tan yeni bir açıklama geldi. Yarışmada çekilmiş bir karesiyle sosyal medya üzerinden sevenlerini selamlayan Aycan Yanaç, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorum biraz geç bir paylaşım oldu ama bundan sonra hep beraber olacağız. Benim için çok güzel şeyler yapmışsınız. Hepinize minnettarım. Ben iyiyim, keyfim yerinde. Sizlerle çok daha iyi olacağım.

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Hayalimi gerçekleştirmek için çıktığım Survivor’da maalesef mücadelem bitti, hayırlısı buymuş demek ki fakat artık sizlerle beraber olacağım için mutluyum. Adada kalan arkadaşlarıma başarılar dilerim, umarım hak eden şampiyonluğu alır. Bu eğlenceli ve zorlu tecrübeyi bana yaşama fırsatı veren Acun Ilıcalı ve ekibine gerçekten çok teşekkür ederim.

Acun Ilıcalı'dan olay sözler! 'Aycan'ı yakın arkadaşı bitirdi'Acun Ilıcalı'dan olay sözler! 'Aycan'ı yakın arkadaşı bitirdi'

Ben orada yarışırken desteğini üzerimden çekmeyen herkese çok teşekkürler, bunu her daim hissettim. Siz olmasaydınız benim mücadelemin anlamı kalmazdı çünkü. Umarım içinde bulunduğumuz pandemi süreci biter ve eski hayatımıza geri dönebiliriz çünkü geri dönünce yapacak çok şey var!"

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Her şeyin bir düzen olduğu hatta yarışma başlamadan bile tüm yarışmacıların eleceneckleri haftanın belli olduğu bir yarışmadan mı bahsediyorsun.
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