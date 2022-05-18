Survivor'a veda eden Seda Ocak kimdir? Seda Ocak kaç yaşında ve nerelidir?

Survivor 2022'de bir eleme daha yaşandı. TV8 ekranlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Survivor 2022 bu akşam da nefesleri kesti. 17 Mayıs Salı akşamı Survivor'a Seda Ocak veda etti. Survivor Gönüllüler takımında yer alan sporcu Seda Ocak Survivor hayallerine veda etti. İşte Seda Ocak yaşı, boyu, memleketi ve hakkında merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

SEDA OCAK KİMDİR?

Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirmiştir.

Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. Yarışmaya daha önce katılan Sema Aydemir'in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor'a katılması ile ilgili olarak ise şu sözleri paylaştı:

"Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."

