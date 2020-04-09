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Survivor adasında orman yangını çıktı! Murat Ceylan: Survivor tarihinde ilk defa şahit oluyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 02:32 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasında ödül oyunu sırasında orman yangını yaşandı. Survivor çekimlerinin yapıldığı Dominik'teki milli park sahasındaki orman yangının dumanları oyun parkurundan da net şekilde görüldü.

Survivor adasında orman yangını çıktı! Murat Ceylan: Survivor tarihinde ilk defa şahit oluyoruz

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in 40. bölümünde açık artırma oyunu oynanırken orman yangını çıktı. Dominik Cumhuriyeti'ndeki mili park sahasında çıkan yangın, oyun alanında da net bir şekilde görüldü.

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Gökyüzünü dumanlar kaplarken, yarışmanın sunucusu Murat Ceylan da ilk defa böyle bir yangına tanıklık ettiklerini söyledi.

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Oyun alanında yarışmacıların da dikkatini çeken yangınla ilgili konuşan sunucu Murat Ceylan, "Müthiş bir sıcağın altında mücadele ediyor yarışmacılarımız. Survivor tarihinde ilk defa bir olaya şahit oluyoruz çekimlerimiz sırasında. Arkamızda maalesef bir orman yangını başladı, sıcak hava dolayısıyla. Bize çok uzakta bir yangın ama dumanı parkurdan görünüyor" ifadelerini kullandı.

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Survivor, dominik, orman yangını, survivor orman yangını,

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