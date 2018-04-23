İşte o fotoğraflar...

Survivor Adem Kılıççı ile Nagihan Karadere'nin eski haline bakın!

1 / 40 TV 8 ekranlarında Survivor tüm hızıyla devam ederken Gönüllüler takımından Nagihan Karadere ve Ünlüler takımından Adem Kılıççı'nın bir fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü Nagihan Karadere, Survivor tarihinin en olaylı kadın yarışmacılarından. Hem katıldığı ilk sezon söyledikleriyle hem de bu yıl yaptıkları ile adından daha çok söz ettireceğe benziyor.

2 / 40 Adem Kılıççı ise Survivor'ın en başarılı yarışmacılarından biri. Özellikle bu yıl performansı göz dolduruyor. Peki bu ikilinin alakası ne dersiniz? Nagihan Karadere ve Adem Kılıççı'nın sosyal medyada yayılan bir fotoğrafı herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı.

3 / 40 İŞTE O FOTOĞRAF Nagihan Karadere ve Adem Kılıççı'nın milli takım günlerine ait olan bu fotoğrafı herkesi şaşırttı. Şaşırtan yanı ise ikilinin birlikte fotoğrafının olması değil, Nagihan Karadere'nin müthiş değişimi oldu.

4 / 40 SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyunundan Gönüllüler takımı galip gelerek uzun bir aradan sonra büyük bir başarı elde etmişti. Bu sonuçla birlikte Ünlüler konseyde Sahra Işık ve Adem Kılıççı'nın ismini eleme potasına çıkardılar. Pazar günü de oyunu kaybeden Ünlüler bu sefer de Mustafa Kemal'i yazdılar. Böylece Sahra Işık, Adem Kılıççı ve Mustafa Kemal eleme adayları oldu.

5 / 40 Diğer elem adayı ve adayları ise bu akşam oynanacak yeni bölümde belli olacak.

6 / 40 NAGİHAN KARADERE KİMDİR? Survivor 2016 yarışmasına damga vuran isimlerden Nagihan Karadere, yarışma sırasında çıplak fotoğrafı ortaya çıkan kocası tarafından aldatılmış, yarışmadan sonra da eşiyle boşanmıştı.

7 / 40 Daha sonra Nagihan Karadere'nin de çıplak bir fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

8 / 40 Nagihan Karadere, fotoğrafı evli olduğu zaman eşi Uğur Gökçe'ye gönderdiğini, eski bir kare olduğunu iddia etmiş ve eski eşinden şikâyetçi olmuştu.

9 / 40 1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı.

10 / 40 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı.

11 / 40 Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

12 / 40 Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

13 / 40 Survivor Adem Kılıççı geçen yıl Sabriye Şengül ile sevgili olduğu iddiaları ile gündem olmuştu. Aslında Adem Kılıççı'nın sevgilisi var ve onu medyadan uzak tutuyor. Peki Adem Kılıççı'nın asıl işini, kaç yaşında olduğunu ve ailesinin aslen nereli olduklarını biliyor musunuz? Ayrıntılar haberimizde...

14 / 40 Boksta derece sahibi olan Adem'in adı geçen yıl Sabriye Şengül ile aşk dedikodusunu karışmıştı.

15 / 40 Herkes onları 'sevgili' sansa da Adem'in gerçekte herkesten gizlediği başka bir sevgilisi var.

16 / 40 Adem'in Survivor'da 'cinsellik'le ilgili itirafı da hayli ilginç. İşte Adem hakkında bilinmeyenler:

17 / 40 ADEM KILIÇÇI ASLEN NERELİ? Survivor'a ikinci kez katılan Adem Kılıççı baba tarafından Kafkas kökenli. Kendisi verdiği bir röportajda kökenini şöyle anlatıyor: ''Babamlar Kafkaslardan Ağrı'ya göçmüş Türklerden. Annemler Erzurumlu.'' 1986 Ağrı doğumlu olan Adem Kılıççı 32 yaşında.

18 / 40 ADEM KILIÇÇI'NIN SEVGİLİSİ KİM? Adem Kılıççı'nın sevgilisi var mı diye soracak olursanız 'Evet' var. Dediğine göre Survivor'a giderken 'Bir küs bir barışık' durumdaymışlar. Adem Kılıççı sevgilisinin ismini vermezken ilişkisi hakkında şunları anlatıyor: ''Adaya giderken barıştık, bu süreçte düşünelim dedik. Şu an yine görüşmeye çalışıyoruz, pek düzeldi diyemem."

19 / 40 ADEM İLE SABRİYE SEVGİLİ Mİ? Adem Kılıççı'nın 'gerçek' sevgilisi merak konusu olurken ismi Sabriye ile aşk dedikodularına karıştı. Buna sebep olan da Sabriye'nin adada ona olan samimiyeti ve ağzından kaçırdığı 'seni kıskanıyorum' sözleri olmuştu. Peki gerçekte ikili arasında bir ilişki var mı?

20 / 40 Herkes Survivor'dan döndüklerinde Adem ile Sabriye'nin birlikte olmalarını bekliyordu. Ancak olaylar öyle gelişmedi. Sabriye Şengül en son Instagram hesabından sevgili olmadıklarını duyurdu ve ilişkiniz var mı diye soran takipçilerine "O benim kardeşimdir! İlerisi olamaz bizim dostluğumuz ömürlük" yanıtını verdi.

21 / 40 ADEM'İN SABRİYE'DE GÖNLÜ VAR MI? Bu konuda Adem Kılıççı net bir tutum takınıyor ve Sabriye için şunları söylüyor: ''Kardeşim' dediysem, öyledir. Ne istediğini bilen biriyim. Sevseydim öyle derdim. Onun da öyle bir duygusunun olduğunu düşünmüyorum. Ona da adada hep dedim, 'Bana bu kadar yakın davranma, sarılma' diye. 'Ben böyleyim' diyordu.'

22 / 40 Adem Kılıççı geçen sezon Survivor adasından ikinci olarak dönmüş ve ilginç bir söyleşi vermişti. O söyleşide 'cinsellikle' ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

23 / 40 ''Açlıktan başka bir şey düşünemiyorsun, gözün görmüyor! Üstelik kadın, erkek hepimizin karizması acayip kaydı. Çirkin kadın ve erkek yokmuş, bakımlısı varmış. Kadınların güzelliğinin bu kadar kaybolacağını hiç düşünmemiştim. Final gecesinde dışarıdan gelen kadınları, erkekleri görünce dedim ki, 'Ne güzeller, ne yakışıklılar...' En normal olanı bile gözünüze güzel görünüyor. Artık ne hale geldiysek.

24 / 40 Güneş kremi bile vermiyorlar, ne diyorsun. Giderken saçlarımı ve sakallarımı kısa kestirmiştim. Ama son zamanlarda gece sakalım kulağıma giriyordu, böcek varmış gibi uyanıyordum.

25 / 40 ADEM KILIÇÇI'NIN AİLESİ Ailesine hayli düşkün olan Adem Kılıççı 5 kardeş. Kardeşlerin 2'si kız 3'ü erkek. Fotoğraftaki genç kız da Adem'in yakın zamanda evlenen kızkardeşi. Adem Kılıççı boksta kariyer yapsa da asıl mesleği öğretmenlik.

26 / 40 Adem Kılıççı annesine daha düşkün. Babasını 'gamsız' olarak niteliyor ve annesinin de kendisine çok düşkün olduğunu şu sözlerle aktarıyor: ''Babamı gece kaldırıp, 'Kalk Adem orada yerde yatıyor, sen rahat rahat yatakta.' diyormuş. Babam biraz daha gamsızdır, 'Bilerek gitti, katlanacak' diyormuş. "

27 / 40 Adem Kılıççı geçen yıl Survivor yarışmasına borçlarını ödemek için katılmıştı.

28 / 40 Adem Kılıççı bu konuda, "Bir arkadaşıma güvenip ticarete girdim, borçlandım. O borçları ödeyecektim'' demişti.

29 / 40 Adem Kılıççı geçen yıl Ogeday Girişken'in birinci olduğu Survivor'ı ikincilikle tamamladı.

30 / 40 İŞTE ADEM KILIÇÇI'NIN INSTAGRAM'DA PAYLŞATIĞI FOTOĞRAFLAR

31 / 40

32 / 40

33 / 40

34 / 40

35 / 40

36 / 40

37 / 40

38 / 40

39 / 40