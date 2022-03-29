Survivor Adem Kılıççı nişanlısı kimdir? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar dünyanın en zor yarışması Survivor'da dün geceye damga vuran birleşme partisinin ardından internette araştırma yapmaya başladı. Yarışmadaki performansı kadar özel hayatı da merak edilen yarışmacı merak konusu oldu. Peki Survivor Adem Kılıçcı nişanlısı kimdir? Nil Şenver nereli ve kaç yaşında? Nil Şenver ile ilgili bilgileri sizler için derledik...

SURVİVOR ADAM KILIÇCI NİŞANLISI KİMDİR?

Survivor AllStar 2022'de birleşme partisi yapıldı. Nil Şenver'in Adem Kılıçcı'nın nişanlı olduğu öne sürüldü.

NİL ŞENVER KİMDİR?

Nil Şenver İstanbul'da ikamet etmektedir. Bal Kaymak adında bir atı olduğu bilinen Nil Şenver ve Adem Kılıçcı'nın Bal Kaymak ile fotoğrafları bulunuyor.

SURVİVOR ADEM KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 1986 senesinde Ağrı'da dünyaya gelmiştir. Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu bilinmektedir. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştır.

Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden isim 2008 senesinde yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile mağlup olmuştur. Mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 senesinde Yaz Olimpiyatları’na da veda etmiştir. Yine daha sonra İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrılmayı başarmıştır. 2011 senesinde Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrılmıştır.

Türk sporcu ve boksör Adem Kılıççı, 2014-2015 döneminde Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi dünya şampiyonu olmuştur. Rio’da düzenlenecek olan olimpiyatlar için de katılma hakkı elde etmiş olan Adem Kılıççı, kanında yasaklı madde tespit edildiği için Rio’da düzenlenecek olan yarışmalara katılamamıştır.

