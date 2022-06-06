Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı: "Ben sana vurursam görürsün bak!"

Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Adem ve Atakan arasında ipler gerildi. Bundan 2 hafta önce Adem'in sevinç gösterisi nedeniyle tartışma yaşayan ikili, bu kez oyun sırasında Atakan'ın ayağıyla ittirmesi sebebiyle birbirine girdi.
Platformda hızlı adımlarla çıkarak Atakan'ın önüne geçen Adem, eğilerek halatlı tünelin içerisinden geçmeye çalıştı.
Bu sırada Atakan 36 yaşındaki yarışmacıyı ayağıyla tekmeledi. Oyun sonrası bench'te Survivor Atakan'ın bu davranışına tepki gösteren Adem sesini yükseltti.
Adem, "Ben sana vurursam görürsün" diyerek çıkışınca Atakan hiddetlenerek ayağa kalktı.
Survivor'da ününe ün katan kick boks ve Muay Thai sporcusu Atakan, başarılı boksör Adem'in üzerine yürüdü.
Survivor yarışmacıları araya girerek Atakan ve Adem'in birbirlerine hamle yapmalarını engelledi.
Adem ve Barış'ın diskalifiye olup olmayacağı Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde netlik kazanacak.
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