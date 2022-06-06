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Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı: "Ben sana vurursam görürsün bak!"

06.06.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Adem ve Atakan, oyun alanında birbirine girdi. 2 hafta önce dokunulmazlık oyunu esnasında, sevinç gösterisi sonrası tartışma yaşayan iki yarışmacı, bu kez de Atakan'ın skandal davranışı nedeniyle tartıştı. Adem, Atakan'a dönerek "Ben sana vurursam görürsün bak!" deyince oyun alanı bir anda karıştı. İşte Survivor All Star 2022'de Adem ve Atakan arasında yaşananlar...

Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı: "Ben sana vurursam görürsün bak!"

Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Adem ve Atakan arasında ipler gerildi. Bundan 2 hafta önce Adem'in sevinç gösterisi nedeniyle tartışma yaşayan ikili, bu kez oyun sırasında Atakan'ın ayağıyla ittirmesi sebebiyle birbirine girdi.

Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı:

AVATAR ATAKAN'DAN SKANDAL DAVRANIŞ!

Platformda hızlı adımlarla çıkarak Atakan'ın önüne geçen Adem, eğilerek halatlı tünelin içerisinden geçmeye çalıştı.

Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı:

SURVIVOR ATAKAN, ADEM'İ TEKMELEDİ

Bu sırada Atakan 36 yaşındaki yarışmacıyı ayağıyla tekmeledi. Oyun sonrası bench'te Survivor Atakan'ın bu davranışına tepki gösteren Adem sesini yükseltti.

Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı:

OYUN ALANI BİR ANDA KARIŞTI

Adem, "Ben sana vurursam görürsün" diyerek çıkışınca Atakan hiddetlenerek ayağa kalktı.

Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı:

ATAKAN, ADEM'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Survivor'da ününe ün katan kick boks ve Muay Thai sporcusu Atakan, başarılı boksör Adem'in üzerine yürüdü.

Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı:

Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı:

SURVIVOR'DA İKİ BOKSÖR BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor yarışmacıları araya girerek Atakan ve Adem'in birbirlerine hamle yapmalarını engelledi.

Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı:

Adem ve Barış'ın diskalifiye olup olmayacağı Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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