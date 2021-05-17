Survivor aile ödülü oyununu kim kazandı? Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu! Survivor'da kazanan canlı yayında belli oldu

Survivor’ın 16 Mayıs Pazar günü ekrana gelecek 94. bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. İki aşamalık olarak oynanacak aile ödülü öncesinde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ailelerinden bir kişiyle oyun öncesinde kısa bir görüşme yaptı.
Uzun zamandır uzak kaldıkları, göremedikleri, seslerini duyamadıkları anneleri, babaları, yengesini karşısında gören yarışmacılar gözyaşları içinde kaldı.
Survivor'da ilk aşaması ekrana gelen aile ödülü oyunu 12'de bitti. Kazanan takım canlı yayında belli oldu.
Survivor yeni bölümde Acun Ilıcalı, aile ödülü oyunu detaylarını açıkladı. Her yarışmacının ailelerinden iki kişinin Dominik'e geldiğini müjdeledi. Aile ödülü, iki oyun olarak oynanacak. İki oyunu da kazanan aynı takım olursa aileleri ile iki saate yakın bir zaman güzel bir akşam yemeği yiyebilecek.
Parkurda yarışmacılar türlü engeli aşıp finalde kum torbaları ile dokuz adet sembolü devirmesi gerekiyordu. Oyuna iyi başlayan mavi takım, skoru 4-1 yaptı. Karşılıklı alınan sayılar sonrasında mavi takım, 6-2 yaptı. Fakat sonrasında kırmızı takımın atağı geldi ve rakibi ile aradaki farkı kapatmayı başardı. Geriden gelen kırmızı takım, skoru 10-8 yaparak büyük avantaj sağladı.
Aile ödülü oyununda skor 10-8 iken canlı yayına geçildi. İki takım, eşleşmeler için iki kadın iki erkek yarışmacı belirledi. Kırmızı takımda İsmail, mavi takımda Dora dışarıda kaldı. Canlı yayındaki ilk karşılaşmayı Berkay kazanarak takımını 11-8 öne geçirdi. Sonrasında Ayşe, Aleyna Çalışkan'ı yenerek skoru 11-9 yaptı.
Canlı yayında aile ödülü oyununda üçüncü eşleşme Steven ile Batuhan idi. Kazanan Steven, farkı bire indirdi ve skoru 11-10 yaptı.
Dördüncü eşleşme için Kırmızı takımdan Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takımdan Merve parkura çıktı. Kıl payı karşılaşmayı kazanan Merve, skoru 11-11 yaptı. Ve oyun bayrak yarışına kaldı.
Aile ödülü ilk oyununda bayrak yarışına kırmızı takımdan Berkay ile Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takımdan Poyraz ve Merve çıktı. Atıcılar ise Berkay ile Poyraz oldu. Bayrak yarışında normal oyuna göre atışlarda düşürülmesi gereken hedef sayısı artırıldı. Nefeslerin tutulduğu bayrak yarışını kazanan mavi takım, 12-11 skorla aile ödülü 1. oyununu kazanmış oldu.
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