MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor aile ödülü oyununu kim kazandı? Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu! Survivor'da kazanan canlı yayında belli oldu

Survivor aile ödülü oyununu kim kazandı? Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu! Survivor'da kazanan canlı yayında belli oldu

17.05.2021 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 16 Mayıs Pazar ekrana gelen son bölümünde 'aile ödülü' heyecanı yaşandı. Bu hafta elenmenin olmadığı yarışmada takımlar büyük ödül için yarıştı. Ödül açıkladığında ise yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu. Kazanan takımın yarışmacılarının Dominik'te aileleriyle buluşacağı oyunun ilk bölümünün sonucu bayrak yarışı belirledi. Nefes kesen mücadelenin final kısmı ise Dominik'ten canlı olarak yayınlandı. Peki Survivor aile ödülünü kim kazandı?

Survivor aile ödülü oyununu kim kazandı? Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu! Survivor'da kazanan canlı yayında belli oldu

Survivor’ın 16 Mayıs Pazar günü ekrana gelecek 94. bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. İki aşamalık olarak oynanacak aile ödülü öncesinde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ailelerinden bir kişiyle oyun öncesinde kısa bir görüşme yaptı.

s4

Uzun zamandır uzak kaldıkları, göremedikleri, seslerini duyamadıkları anneleri, babaları, yengesini karşısında gören yarışmacılar gözyaşları içinde kaldı.
s6

Survivor'da ilk aşaması ekrana gelen aile ödülü oyunu 12'de bitti. Kazanan takım canlı yayında belli oldu.

İKİ AŞAMALI OYUNU VE ANLAMLI ÖDÜL!

Survivor yeni bölümde Acun Ilıcalı, aile ödülü oyunu detaylarını açıkladı. Her yarışmacının ailelerinden iki kişinin Dominik'e geldiğini müjdeledi. Aile ödülü, iki oyun olarak oynanacak. İki oyunu da kazanan aynı takım olursa aileleri ile iki saate yakın bir zaman güzel bir akşam yemeği yiyebilecek.

s

SURVİVOR’DA AİLE ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Parkurda yarışmacılar türlü engeli aşıp finalde kum torbaları ile dokuz adet sembolü devirmesi gerekiyordu. Oyuna iyi başlayan mavi takım, skoru 4-1 yaptı. Karşılıklı alınan sayılar sonrasında mavi takım, 6-2 yaptı. Fakat sonrasında kırmızı takımın atağı geldi ve rakibi ile aradaki farkı kapatmayı başardı. Geriden gelen kırmızı takım, skoru 10-8 yaparak büyük avantaj sağladı.

s1

Aile ödülü oyununda skor 10-8 iken canlı yayına geçildi. İki takım, eşleşmeler için iki kadın iki erkek yarışmacı belirledi. Kırmızı takımda İsmail, mavi takımda Dora dışarıda kaldı. Canlı yayındaki ilk karşılaşmayı Berkay kazanarak takımını 11-8 öne geçirdi. Sonrasında Ayşe, Aleyna Çalışkan'ı yenerek skoru 11-9 yaptı.

s2

CANLI YAYINDA NEFESLER TUTULDU

Canlı yayında aile ödülü oyununda üçüncü eşleşme Steven ile Batuhan idi. Kazanan Steven, farkı bire indirdi ve skoru 11-10 yaptı.

s3
Dördüncü eşleşme için Kırmızı takımdan Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takımdan Merve parkura çıktı. Kıl payı karşılaşmayı kazanan Merve, skoru 11-11 yaptı. Ve oyun bayrak yarışına kaldı.

Aile ödülü ilk oyununda bayrak yarışına kırmızı takımdan Berkay ile Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takımdan Poyraz ve Merve çıktı. Atıcılar ise Berkay ile Poyraz oldu. Bayrak yarışında normal oyuna göre atışlarda düşürülmesi gereken hedef sayısı artırıldı. Nefeslerin tutulduğu bayrak yarışını kazanan mavi takım, 12-11 skorla aile ödülü 1. oyununu kazanmış oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Tatlıses 'Davul gibi olmuşsun' demişti! Ünlü isim o sözler sonrası iğne ipliğe döndü İbrahim Tatlıses 'Davul gibi olmuşsun' demişti! Ünlü isim o sözler sonrası iğne ipliğe döndü
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 250 bin TL'lik soru!Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 250 bin TL'lik soru!
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 16 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 16 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

İsrail'de sinagog ayininde facia! Onlarca yaralı var

İsrail'de sinagog ayininde facia! Onlarca yaralı var

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

TESK Genel Başkanı Palandöken esnafın tüm borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesini istedi

TESK Genel Başkanı Palandöken esnafın tüm borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesini istedi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dizi bittikten sonra bombayı patlattı

Dizi bittikten sonra bombayı patlattı

Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.