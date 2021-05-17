Survivor aile ödülü oyununu kim kazandı? Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu! Survivor'da kazanan canlı yayında belli oldu

Survivor’ın 16 Mayıs Pazar günü ekrana gelecek 94. bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. İki aşamalık olarak oynanacak aile ödülü öncesinde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ailelerinden bir kişiyle oyun öncesinde kısa bir görüşme yaptı.

Uzun zamandır uzak kaldıkları, göremedikleri, seslerini duyamadıkları anneleri, babaları, yengesini karşısında gören yarışmacılar gözyaşları içinde kaldı.



Survivor'da ilk aşaması ekrana gelen aile ödülü oyunu 12'de bitti. Kazanan takım canlı yayında belli oldu.

İKİ AŞAMALI OYUNU VE ANLAMLI ÖDÜL!

Survivor yeni bölümde Acun Ilıcalı, aile ödülü oyunu detaylarını açıkladı. Her yarışmacının ailelerinden iki kişinin Dominik'e geldiğini müjdeledi. Aile ödülü, iki oyun olarak oynanacak. İki oyunu da kazanan aynı takım olursa aileleri ile iki saate yakın bir zaman güzel bir akşam yemeği yiyebilecek.

SURVİVOR’DA AİLE ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Parkurda yarışmacılar türlü engeli aşıp finalde kum torbaları ile dokuz adet sembolü devirmesi gerekiyordu. Oyuna iyi başlayan mavi takım, skoru 4-1 yaptı. Karşılıklı alınan sayılar sonrasında mavi takım, 6-2 yaptı. Fakat sonrasında kırmızı takımın atağı geldi ve rakibi ile aradaki farkı kapatmayı başardı. Geriden gelen kırmızı takım, skoru 10-8 yaparak büyük avantaj sağladı.