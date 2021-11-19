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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu klibiyle gündemde! Estetikli hali şarkının önüne geçti

19.11.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Berkay'ın desteğiyle şarkı çıkardı. Aleyna yeni klibindeki cesur görüntüsü ve estetikli haliyle sosyal medyanın gündemindeydi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu klibiyle gündemde! Estetikli hali şarkının önüne geçti

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrası güzel sesini değerlendirmek için şarkıcılığa soyundu. Bu konuda ünlü şarkıcı Berkay'dan destek alan Aleyna Kalaycıoğlu ilk şarkısını çıkardı çıkarmasına ama son halini görenler gözlerine inanamadı. Estetik yaptırdıktan sonra değişeh Aleyna Kalaycıoğlu'na yorum yağdı.

İmaj tazeleyen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cesur pozlarİmaj tazeleyen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cesur pozlar

Kemerli karakteristik burnuna estetik yaptıran ve saçlarının rengini açtıran Aleyna Kalaycıoğlu yeni şarkısının klibindeki son haliyle herkesi şoke etti.

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Aleyna Kalaycıoğlu iddialı kostümler tercih ettiği klibinde şarkısının önüne geçti. Survivor Aleyna'nın sesi takipçilerini ikiye bölerken görüntüsü de konuşuldu.

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Takipçiler "Kemerli burnuna yazık olmuş", "Bu Aleyna değil", "Aleyna estetik olayını abartmış", "Yeni hali çok havalı" yorumlarında bulundu.


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