Survivor Aleyna Kalaycıoğlu klibiyle gündemde! Estetikli hali şarkının önüne geçti

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrası güzel sesini değerlendirmek için şarkıcılığa soyundu. Bu konuda ünlü şarkıcı Berkay'dan destek alan Aleyna Kalaycıoğlu ilk şarkısını çıkardı çıkarmasına ama son halini görenler gözlerine inanamadı. Estetik yaptırdıktan sonra değişeh Aleyna Kalaycıoğlu'na yorum yağdı.

Kemerli karakteristik burnuna estetik yaptıran ve saçlarının rengini açtıran Aleyna Kalaycıoğlu yeni şarkısının klibindeki son haliyle herkesi şoke etti.



Aleyna Kalaycıoğlu iddialı kostümler tercih ettiği klibinde şarkısının önüne geçti. Survivor Aleyna'nın sesi takipçilerini ikiye bölerken görüntüsü de konuşuldu.

Takipçiler "Kemerli burnuna yazık olmuş", "Bu Aleyna değil", "Aleyna estetik olayını abartmış", "Yeni hali çok havalı" yorumlarında bulundu.



