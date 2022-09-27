MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mini etekli ayna paylaşımıyla büyüledi! Fit fiziği dikkat çekti

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mini etekli ayna paylaşımıyla büyüledi! Fit fiziği dikkat çekti

27.09.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sene yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında yarışan ve yarışmada gösterdiği performansla sık sık konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Fit fiziğiyle dikkat çeken fenomen isim, son olarak yaptığı ayna paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mini etekli ayna paylaşımıyla büyüledi! Fit fiziği dikkat çekti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde derin göğüs dekolteli pozlarıyla çokça konuşulan isim, bu kez mini etekli pozuyla beğeni topladı.

SURVIVOR ALEYNA KALACIOĞLU'NUN MİNİ ETEKLİ PAYLAŞIMI BÜYÜLEDİ!

Ünlü spor spikeri Hande Sarıoğlu ile yakın arkadaş olduğu bilinen Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiriyor.

aleyna2222222

Sosyal medyada sıklıkla aktif olan ismin, 557 bin takipçisi bulunuyor.

aleyna11bikini

Geçtiğimiz günlerde siyah takımıyla verdiği pozuyla takipçilerinden binlerce beğeni alan Kalaycıoğlu, bu kez krem rengi takımıyla ve mini eteğiyle çekildiği ayna pozunu takipçileriyle paylaştı.

aleyna11111

İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

aleyna1111111

aleyna3333333

aleyna44444444

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'ya gidip valiyi arayınca şoke oldu!Adana'ya gidip valiyi arayınca şoke oldu!
Usta oyuncunun son hali ortaya çıktı! "Güzel yaşlanmış"Usta oyuncunun son hali ortaya çıktı! "Güzel yaşlanmış"
Eski eşi kardeşiyle ilişki yaşıyordu! Yeni aşkını ilan ettiEski eşi kardeşiyle ilişki yaşıyordu! Yeni aşkını ilan etti
Anahtar Kelimeler:
survivor Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya dekolte
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

İtiraflarıyla dikkat çekti! Cinsellik sorusuna açık açık yanıt verdi

İtiraflarıyla dikkat çekti! Cinsellik sorusuna açık açık yanıt verdi

EYT'de beklenen haber geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

EYT'de beklenen haber geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

İlginizi Çekebilir

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.