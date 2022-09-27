Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mini etekli ayna paylaşımıyla büyüledi! Fit fiziği dikkat çekti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde derin göğüs dekolteli pozlarıyla çokça konuşulan isim, bu kez mini etekli pozuyla beğeni topladı.

SURVIVOR ALEYNA KALACIOĞLU'NUN MİNİ ETEKLİ PAYLAŞIMI BÜYÜLEDİ!

Ünlü spor spikeri Hande Sarıoğlu ile yakın arkadaş olduğu bilinen Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiriyor.

Sosyal medyada sıklıkla aktif olan ismin, 557 bin takipçisi bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde siyah takımıyla verdiği pozuyla takipçilerinden binlerce beğeni alan Kalaycıoğlu, bu kez krem rengi takımıyla ve mini eteğiyle çekildiği ayna pozunu takipçileriyle paylaştı.

İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...





