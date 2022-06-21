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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan çok konuşulacak spor paylaşımı! Mini şortuyla büyüledi

21.06.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sene yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında yarışan ve yarışmada gösterdiği performansla sık sık konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Fit fiziğiyle dikkat çeken fenomen isim, son olarak yaptığı bir spor paylaşımıyla olay oldu.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan çok konuşulacak spor paylaşımı! Mini şortuyla büyüledi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırsız ve derin göğüs dekolteli pozlarıyla çokça konuşulan isimlerden bu kez spor paylaşımı geldi.

SURVIVOR ALEYNA KALACIOĞLU'NUN SPOR PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Ünlü spor spikeri Hande Sarıoğlu ile yakın arkadaş olduğu bilinen Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça bahsettiriyor.

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Sosyal medyada sıklıkla aktif olan ve Instagram hesabında 566 bin takipçisi bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde sırtı açık pembe bluzuyla verdiği pozla olay olmuştu.

MİNİ ŞORTU VE FİZİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Kalaycıoğlu'ndan bu kez çok konuşulacak bir spor paylaşımı geldi. Ünlü isim, yerde yatıp spor yaparken çekildiği mini şortlu fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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Kalaycıoğlu, ayrıca alışveriş esnasında Hande Sarıoğlu ile birlikte çekildiği eğlenceli fotoğraf ve videoları da sosyal medya hesabında yayınladı.

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İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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