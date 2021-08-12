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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu tatil pozuyla dikkat çekti

12.08.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu stresli geçen yarışma sonrası soluğu tatilde aldı. Sık sık iddialı tatil pozlarını paylaşan Survivor Aleyna son pozuyla hayranlarını mest etti.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu tatil pozuyla dikkat çekti

Survivor'la adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yarışmada annesinin açıklamalarıyla dikkat çeken ve gündem olan Aleyna Kalaycıoğlu bir süredir tatilin keyfini çıkarıyor.

Bikinili pozlarıyla uzun süre gündem olan Kalaycıoğlu, bu kez süper mini şortu ve derin sırt dekoltesi ile objektif karşısına geçti.

Ekran Alıntısı

Aleyna Kalaycıoğlu'nun paylaşımları hayranlarını mest etti. Bazı takipçiler bu şortu çok kısa bulsa da bazı takipçiler "Burası alev aldı", "Yanıyoruz", "Nefesim kesildi" yorumlarında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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