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Survivor All Star 2022 kadrosu değişiyor mu? O isim ameliyat olacak

25.12.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzleyicilerin heyecanla beklediği Survivor All Star 2022’nin kadrosu geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Acun Ilıcalı, Survivor All Star kadrosunu açıkladı. Survivor All Star 2022 kadrosunun öne çıkan isimlerinden Aycan Yanaç, sol böbreğinde iki taş olduğu ve ameliyatla alınacağını açıkladı.

Survivor All Star 2022 kadrosu değişiyor mu? O isim ameliyat olacak

Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu. Avatar Atakan, Adem Kılıçcı, Merve Aydın, Furkan Kızılay, Nagihan Karadere gibi isimlerin yer aldığı kadroda dikkat çeken isimlerden biri de Aycan Yanaç.

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Geçtiğimiz günlerde Adem Kılıççı sakatlanarak ameliyat olurken, dün ise Aycan Yanaç böbreğinde taş olduğunu duyurdu.

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Acun Ilıcalı'nın kadroyu yayınlamasının ardından peş peşe yaşanan sağlık sorunları, yarışmayı bekleyen izleyicileri bir hayli şaşırttı.

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AYVAN YANAÇ'TAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aycan Yanaç, "Arkadaşlar herkese merhaba. Sol böbreğimde 2 tane taş var. Muhtemelen alınacak.

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Kötü bir şey yok. Merak etmeyin. Daha sonra antrenmanlara devam." dedi. Yanaç'ın kötü bir şeyinin olmaması ise hayranlarının yüreğine su serpti.

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survivor
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu kim? bize ne? ekmek mazot kaç tl!
koşarken düşürürsün ameliyat olma ama ağrısı çok kötü bişey inşallah hemen düşürürsün
Hayat şartlarında başlarım survivora

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