Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var?

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022'nin başlamasına sayılı günler kala, Gönüllüler ve Ünlüler takımında yarışacak olan isimleri açıklamıştı. Peki kadrosunda Adem Kılıççı, Çağan Atakan Arslan ve Ogeday Girişken gibi birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

SURVİVOR ALL STAR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye 2021, 14 Ocak Cuma akşamı final bölümüyle ekrana gelecek. MasterChef Türkiye 2021'in sona ermesiyle, Survivor All Star 2022, 15 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümüyle TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Geçmiş sezonlarda yer alan birbirinden güçlü yarışmacılar, Survivor All Star 2022'de çetin bir mücadele gerçekleştirecek.

SURVİVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

SURVİVOR ALL STAR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı



