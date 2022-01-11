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Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var?

11.01.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmaları arasında yer alan Survivor için geri sayım başladı. Bu sene All Star formatıyla seyirci karşısına çıkacak olan yarışmanın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, ''Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var?

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022'nin başlamasına sayılı günler kala, Gönüllüler ve Ünlüler takımında yarışacak olan isimleri açıklamıştı. Peki kadrosunda Adem Kılıççı, Çağan Atakan Arslan ve Ogeday Girişken gibi birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

SURVİVOR ALL STAR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye 2021, 14 Ocak Cuma akşamı final bölümüyle ekrana gelecek. MasterChef Türkiye 2021'in sona ermesiyle, Survivor All Star 2022, 15 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümüyle TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Geçmiş sezonlarda yer alan birbirinden güçlü yarışmacılar, Survivor All Star 2022'de çetin bir mücadele gerçekleştirecek.

SURVİVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

  • Adem Kılıçcı
  • Çağan Atakan Arslan
  • Furkan Kızılay
  • Mert Öcal
  • Sercan Yıldırım
  • Barış Murat Yağcı
  • Batuhan Karacakaya
  • Aycan Yanaç
  • Elif Gören
  • Merve Aydın
  • Nagihan Karadere
  • Sema Aydemir
  • Birsen Bekgöz

SURVİVOR ALL STAR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

  • Gökhan Keser
  • Ogeday Girişken
  • Anıl Berk Baki
  • Hikmet Tuğsuz
  • Ardahan Uzkanbaş
  • Berkan Karabulut
  • Yasin Obuz
  • Gizem Kerimoğlu
  • Berna Keklikler
  • Sude Burcu
  • Seda Aydemir
  • Evrim Keklik
  • Nisa Bölükbaşı


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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı
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