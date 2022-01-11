Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var?

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022'nin başlamasına sayılı günler kala, Gönüllüler ve Ünlüler takımında yarışacak olan isimleri açıklamıştı. Peki kadrosunda Adem Kılıççı, Çağan Atakan Arslan ve Ogeday Girişken gibi birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...
MasterChef Türkiye 2021, 14 Ocak Cuma akşamı final bölümüyle ekrana gelecek. MasterChef Türkiye 2021'in sona ermesiyle, Survivor All Star 2022, 15 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümüyle TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Geçmiş sezonlarda yer alan birbirinden güçlü yarışmacılar, Survivor All Star 2022'de çetin bir mücadele gerçekleştirecek.
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