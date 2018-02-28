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Survivor All Star'da Ecem Karaağaç şoku! 'Survivor 2018 macerası bitti'

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2018 00:37 | Son Güncelleme

Survivor'da belinden sakatlanan Ecem Karaağaç yarışmadan ayrıldı. Survivor 2018'de Gönüllüler'den All Star'a geçen Ecem Karaağaç'ın son sağlık durumunu ve neden Survivor'dan ayrıldığını Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı, Survivor doktoru Metin Kuş'un raporu doğrultusunda Ecem'in devam edemeyeceğinin belli olduğunu belirtti. 'Ecem içi Survivor tamamlanmış oldu' diyen Ilıcalı, All Star takımına yedeklerden bir yarışmacının da geleceğini söyledi.

Survivor All Star'da Ecem Karaağaç şoku! 'Survivor 2018 macerası bitti'

Survivor 2018'e Gönüllüler takımında katılan ve oyunlardaki iyi performansıyla dikkatleri çeken Ecem Karaağaç, yeni kurallar gereğince takımdaki oylama sonucunda All Star'a geçmişti. Göz6 yarışmasının finalisti olan ve bu sene Survivor'a katılan Ecem, büyük bir talihsizlik yaşayarak belinden sakatlandı.

Survivor'daki son yarışmalarda oynayamayan ve hastanede tedavi altında tutulan Ecem için karar verildi. Acun Ilıcalı, Survivor'un Salı akşamı yayınlanan bölümde, ada konseyinde yaptığı açıklamada, Ecem'in Survivor'dan ayrıldığını açıkladı. Ilıcalı, Ecem hakkında şu bilgileri verdi:

'Ecem biliyorsunuz yarışamıyordu ve takımda değildi. Bir kaç gündür de adada yoktu. Doktorumuz son ana kadar düzelme olur mu diye bekledi. Doktorumuz Metin Kuş bugün itibariyle Survivor'a devam edemeyeğini söyledi. Ecem için Survivor tamamlanmış oldu. Sağlıktan daha önemli bir şey yok. Ecem'in Survivor
macerası bitmiş oldu. All Star takımına önümüzdeki günlerde yedek bir oyuncu gelecek'

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SURVİVOR'DAN AYRILAN ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?
 Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Karaağaç, proffesyonel olarak yüzücülük yapmaktadır.

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Yaklaşık 6 yıl lisanslı basketbol oynayan Karaağaç, bu spor dallarının yanı sıra okçuluk, rüzgar sörfü, kayak, binicilik ve futbol gibi birçok aktivite ile uğraşmıştır.

Tv8'de yayınlanan Göz6 yarışmasında finale kalan kaldı birinciliği Berna Keklikler'e kaptırarak Survivor 2017'ye katılamamıştı. Ecem Karaağaç, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yer alacak.

Survivor 2018'de Gönüllüler takımında dikkat çeken isimlerden olan Ecem Karaağaç, TV8 seyircisinin yabancı olmadığı bir isim. TV8'de iki sene önce yayınlanan Göz6 yarışmasında finale yükselen Ecem, şimdi ise son yılların en zorlu mücadelelerinin yaşanacağı Survivor 2018'de yarışıyor.

SURVIVOR ECEM GÖZ6 YARIŞMASINDA FİNALE KALMIŞTI
Survivor 2018'in 3. gününde ada konseyindeki oylama sonucunda 7 arkadaşının gitmesi yönünde oy kullandığı Ecem Karaacağ, artık All Star takımında mücadele edecek. Ancak oldukça güçlü takım arkadaşlarının arasında konseylerde nasıl şans bulacağı ise merak konusu oldu.

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Aynı zamanda profesyonel bir yüzücü olan Survivor Ecem, konseydeki oylamada adının çıkmasının ardından 'Bunu tahmin ediyordum. Daha önce katıldığım yarışmadan dolayı bir kitlem var ve bu yüzden adım yazılmış olabilir' diyerek Göz6 yarışmasını akıllara getirdi. Göz6'da finale kalan ve birincilliği Berna Keklikler'ê kaptıran Ecem'in Survivor mücadelesindeki performansının nasıl olacağı ise önümüzdeki günlerde daha netlik kazanacak.

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