MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

04.03.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında katıldığı Survivor All Star'da fırtınalar estiren Anıl Berk Baki, Survivor All Star 2022 sezonuyla ekranlara geri döndü. Geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünde sevgilisi İlayda Oral'ın mektubunu okuyan Anıl Berk Baki'nin kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Survivor All Star 2022 sezonunda ter döken Anıl Berk Baki, sevgilisi İlayda Oral'dan aldığı mektupla duygusal anlar yaşamıştı. Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

1991 yılında İstanbul'da doğan Anıl Berk Baki, aslen Trabzonludur.

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü bitiren Anıl Berk Baki, yelken sporu ile ilgileniyor.

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Spora olan ilgisi nedeniyle CrossFit antrenörlüğü yapan Anıl Berk Baki, Survivor ile milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Şimdilerde Survivor All Star 2022 sezonunda izleyici karşısına çıkan Anıl Berk Baki, geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünden faydalanmıştı.

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral, Dominik'teki sevgilisine ''Ne çok gülmüşüz, ne çok eğlenmişiz seninle. Seni çok seviyorum çocuk adam'' sözleriyle aşkını haykırmıştı.

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adriana Lima'dan hamilelik pozu! Geceye damga vurduAdriana Lima'dan hamilelik pozu! Geceye damga vurdu
Çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp...Çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp...
'Bergen' yasağı! Canlı yayında ağlayıp isyan etti'Bergen' yasağı! Canlı yayında ağlayıp isyan etti
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

İki eşi vardı! Genç kadınlarla yakalandı

İki eşi vardı! Genç kadınlarla yakalandı

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Çarpıcı detay! Ölenlerin ve esir düşenlerin çoğu Müslüman-Türk

Çarpıcı detay! Ölenlerin ve esir düşenlerin çoğu Müslüman-Türk

Rus birliklerini tuzağa çekip, imha ettiler

Rus birliklerini tuzağa çekip, imha ettiler

Oğlunun cansız bedenine sarılıp ağladı!

Oğlunun cansız bedenine sarılıp ağladı!

İlginizi Çekebilir

Rus model, Putin’e seslendi! “Çok acı çekiyoruz”

Rus model, Putin’e seslendi! “Çok acı çekiyoruz”

Yasak aşkından olan kızına tepki yağdı! “Şeytanın kızı...”

Yasak aşkından olan kızına tepki yağdı! “Şeytanın kızı...”

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Lezzeti efsane faydaları şahane! 40 hastalığa çare oluyor

Lezzeti efsane faydaları şahane! 40 hastalığa çare oluyor

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.