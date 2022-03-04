Survivor Anıl Berk Baki'nin büyük aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Survivor All Star 2022 sezonunda ter döken Anıl Berk Baki, sevgilisi İlayda Oral'dan aldığı mektupla duygusal anlar yaşamıştı. Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

1991 yılında İstanbul'da doğan Anıl Berk Baki, aslen Trabzonludur.

Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü bitiren Anıl Berk Baki, yelken sporu ile ilgileniyor.

Spora olan ilgisi nedeniyle CrossFit antrenörlüğü yapan Anıl Berk Baki, Survivor ile milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Şimdilerde Survivor All Star 2022 sezonunda izleyici karşısına çıkan Anıl Berk Baki, geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünden faydalanmıştı.

Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral, Dominik'teki sevgilisine ''Ne çok gülmüşüz, ne çok eğlenmişiz seninle. Seni çok seviyorum çocuk adam'' sözleriyle aşkını haykırmıştı.



