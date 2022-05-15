Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Hasretine dayanamadı...

Survivor All Star 2022'de mücadele eden Anıl Berk Baki, performansının yanı sıra son zamanlarda ada yaşantısıyla da dikkat çeken yarışmacılardan biri oldu. Baki'nin sevgilisi İlayda Oral, erkek arkadaşının hasretine dayanamadı.

İLAYDA ORAL SEVGİLİSİNİN HASRETİNE DAYANAMADI

İlayda Oral, geçtiğimiz günlerde Anıl Berk Baki ile dudak dudağa pozunu paylaşmıştı.

O poza Türkçe "Güneşim" anlamına gelen Fransızca "Mon soleil" notunu düşmüştü.

Sevgilisi Anıl Berk Baki ile pozunu paylaşan İlayda Oral o poza, "Bi gel de burnunu ısırıcam" diye yazdı.

İlayda Oral'ın Instagram'da yaklaşık 24 bin takipçisi bulunuyor.

Oral sosyal medyada daha çok seyahat içerikli paylaşımlar yapıyor.





