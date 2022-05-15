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  4. Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Hasretine dayanamadı...

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Hasretine dayanamadı...

15.05.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da parkurların tozunu estiren Anıl Berk Baki'nin İlayda Oral adında kız arkadaşı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Baki ile dudak dudağa pozunu paylaşan İlayda Oral, sevgilisi Survivor'dayken özlemine dayanamadı.

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Hasretine dayanamadı...

Survivor All Star 2022'de mücadele eden Anıl Berk Baki, performansının yanı sıra son zamanlarda ada yaşantısıyla da dikkat çeken yarışmacılardan biri oldu. Baki'nin sevgilisi İlayda Oral, erkek arkadaşının hasretine dayanamadı.

İLAYDA ORAL SEVGİLİSİNİN HASRETİNE DAYANAMADI

İlayda Oral, geçtiğimiz günlerde Anıl Berk Baki ile dudak dudağa pozunu paylaşmıştı.

Survivor Anıl'ın sevgilisi İlayda Oral dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Hasretine dayanamadı...

O poza Türkçe "Güneşim" anlamına gelen Fransızca "Mon soleil" notunu düşmüştü.

Survivor Anıl'ın sevgilisi İlayda Oral dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Hasretine dayanamadı...

Sevgilisi Anıl Berk Baki ile pozunu paylaşan İlayda Oral o poza, "Bi gel de burnunu ısırıcam" diye yazdı.

Survivor Anıl'ın sevgilisi İlayda Oral dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Hasretine dayanamadı...

İlayda Oral'ın Instagram'da yaklaşık 24 bin takipçisi bulunuyor.

Survivor Anıl'ın sevgilisi İlayda Oral dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Hasretine dayanamadı...

Oral sosyal medyada daha çok seyahat içerikli paylaşımlar yapıyor.

Survivor Anıl'ın sevgilisi İlayda Oral dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Hasretine dayanamadı...

Survivor Anıl'ın sevgilisi İlayda Oral dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Hasretine dayanamadı...

Survivor Anıl'ın sevgilisi İlayda Oral dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Hasretine dayanamadı...

Survivor Anıl'ın sevgilisi İlayda Oral dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Hasretine dayanamadı...

Survivor Anıl'ın sevgilisi İlayda Oral dudak dudağa pozlarını paylaşmıştı! Hasretine dayanamadı...

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Anahtar Kelimeler:
survivor Instagram
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