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Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor 2021’de Anlat Bakalım oyunu ödülü ne oldu?

07.05.2021 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'ın 6 Mayıs Perşembe ekrana gelen son bölümünde Anlat Bakalım oyununu kazanan belli oldu. Survivor 2021’de kurulan yeni takımlar ödül oyunu sonrasında Anlat Bakalım’da karşı karşıya geldi. Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları, en çok kelimeyi bilerek yiyecek ödülünü kazanmaya çalıştı. Peki Survivor’da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Ödül ne oldu?

Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor 2021’de Anlat Bakalım oyunu ödülü ne oldu?

Survivor 2021’de kurulan yeni takımlar, Anlat Bakalım’da karşı karşıya geldi. Yeni haftaya yeni takımları ile başlayan yarışmacılar, önce ödül oyununda karşılaştı. Sonrasında yarışmanın en eğlenceli oyunu Anlat Bakalım oyununa çıktılar.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de yorucu ödül oyunu sonrasında yarışmacılar, Anlat Bakalım oyunu ile stres attı. Oyunda yarışmacılar, belirli sürede en çok kelimeyi bilmeye çalıştı. Günün kelime bilme rekoru 9 kelime bilen mavi takımdan Merve ve Dora’dan geldi. Gülme krizine sokan oyunda İsmail Balaban ile mavi takım arasında sert tartışmalar da yaşandı.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Yeni takımlar ilk defa yarıştı! 6 Mayıs Survivor 2021'de ödül ne oldu?Survivor ödül oyununu kim kazandı? Yeni takımlar ilk defa yarıştı! 6 Mayıs Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Altıda bitecek oyunda skor 5-5 olunca en iyiler sahneye çıktı. Mavi takımda Dora ve Poyraz ikilisi 8 kelime bildi. Kırmızı takımdan Batuhan ve İsmail ise beş kelime bildi. Böylece mavi takım 6-5 skorla Anlat Bakalım oyununu kazandı.

Anlat Bakalım oyununu kazanan mavi takımın yarışmacıları, kişi başına iki tane beyaz peynirli, domatesli tost yeme hakkı kazandı.

SURVİVOR YENİ TAKIM KADROLARI

Mavi takım: Poyraz, Ayşe, Steven, Sergen, Merve, Dora

Kırmızı takım: İsmail, Batuhan, Berkay, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu

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survivor
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