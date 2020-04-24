Survivor Aşkım kimdir? Survivor Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, boyu kaç? İşte hayat hikayesi

Survivor ünlüler takımında yarışan Aşkım Burçe Tunay başarılı bir sporcu. Aşkım Burçe Tunay trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile dikkat çekiyor.

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.



2010'dan beri İstanbul'da yaşayan Aşkım Burçe Tunay, 2013 yılında milli takım sporcusu oldu. Aşkım Burçe Tunay 162 cm boyunda.

Aşkım Burçe Tunay ilköğretimi Kayseri'de, ortaöğretimini ise İstanbul'da tamamladı.

2014 Yılında girdiği sınav sonucu Maltepe Anadolu Lisesini kazanan Survivor Aşkım, 2018 yılında Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, ingilizce) kazandı. 2017 Yılında düzenlene Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalındaasya bölgesi birincisi oldu.

