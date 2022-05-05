Survivor Avatar Atakan'ın eşi derin yırtmacıyla poz verdi! "Aslan güzelliğini senden almış"

Ekranların tanınan simalarından biri haline gelen Çağan Atakan Arslan, 2017'de Serap Korkmaz ile hayatını birleştirdi. İkilinin, Leon Aslan Arslan adında bir erkek çocuğu bulunuyor. Serap Korkmaz, Instagram'da dekolteli pozlarıyla gündeme geliyor.

AVATAR ATAKAN'IN EŞİ DEİRN YIRTMAÇLI POZUNU PAYLAŞTI

Serap Korkmaz Instagram'da, 'serapinakappa' kullanıcı adıyla 526 bin takipçisine paylaşım yapıyor.

Son zamanlarda cesur pozlarıyla gündeme gelen bir çocuk annesi Korkmaz, fit vücuduyla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozunu paylaşan Korkmaz bu defa kasığına kadar yırtmaçlı pozuyla adından söz ettirdi.

Korkmaz'ın takipçileri o poza, "Aslan güzelliğini senden almış", "Bayıldım çok güzelsiniz" gibi yorumlar yaptı.

Serap Korkmaz ve Avatar Atakan ikilisi 2018'de oğulları Leon Aslan Arslan'ı kucağına aldı.



3 yaşındaki Leon Aslan Arslan sosyal medyada şirinliğiyle gündem olmuştu.





