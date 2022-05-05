MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Avatar Atakan'ın eşi derin yırtmacıyla poz verdi! "Aslan güzelliğini senden almış"

Survivor Avatar Atakan'ın eşi derin yırtmacıyla poz verdi! "Aslan güzelliğini senden almış"

05.05.2022 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'un hırslı yarışmacılarından biri olan Avatar Atakan Survivor'da 2016 sezonunda şampiyon olmuştu. Survivor programı ile ün kazanan Atakan Arslan, 'Avatar Atakan' adıyla da biliniyor. Avatar Atakan'ın eşi, sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi derin yırtmacıyla poz verdi! "Aslan güzelliğini senden almış"

Ekranların tanınan simalarından biri haline gelen Çağan Atakan Arslan, 2017'de Serap Korkmaz ile hayatını birleştirdi. İkilinin, Leon Aslan Arslan adında bir erkek çocuğu bulunuyor. Serap Korkmaz, Instagram'da dekolteli pozlarıyla gündeme geliyor.

AVATAR ATAKAN'IN EŞİ DEİRN YIRTMAÇLI POZUNU PAYLAŞTI

Serap Korkmaz Instagram'da, 'serapinakappa' kullanıcı adıyla 526 bin takipçisine paylaşım yapıyor.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi derin yırtmacıyla poz verdi!

Son zamanlarda cesur pozlarıyla gündeme gelen bir çocuk annesi Korkmaz, fit vücuduyla da dikkat çekiyor.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi derin yırtmacıyla poz verdi!

Geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozunu paylaşan Korkmaz bu defa kasığına kadar yırtmaçlı pozuyla adından söz ettirdi.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi derin yırtmacıyla poz verdi!

Korkmaz'ın takipçileri o poza, "Aslan güzelliğini senden almış", "Bayıldım çok güzelsiniz" gibi yorumlar yaptı.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi derin yırtmacıyla poz verdi!

Serap Korkmaz ve Avatar Atakan ikilisi 2018'de oğulları Leon Aslan Arslan'ı kucağına aldı.
Survivor Avatar Atakan'ın eşi derin yırtmacıyla poz verdi!

3 yaşındaki Leon Aslan Arslan sosyal medyada şirinliğiyle gündem olmuştu.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi derin yırtmacıyla poz verdi!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi derin yırtmacıyla poz verdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahne kıyafetiyle olay oldu! "Yakıcam buraları o derece yani diyorsun"Sahne kıyafetiyle olay oldu! "Yakıcam buraları o derece yani diyorsun"
Eski eşinin Elon Musk'la üçlü ilişkisini belgelediEski eşinin Elon Musk'la üçlü ilişkisini belgeledi
Kocam telefonda kadınlarla seks yapıyor! Ben de...Kocam telefonda kadınlarla seks yapıyor! Ben de...
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

LPG fiyatları için flaş iddia!

LPG fiyatları için flaş iddia!

Abramovich, Chelsea'nin kapanmasına sebep oluyor! Büyük olay...

Abramovich, Chelsea'nin kapanmasına sebep oluyor! Büyük olay...

DSÖ korkutan gelişmeyi duyurdu! "Sebebi bu"

DSÖ korkutan gelişmeyi duyurdu! "Sebebi bu"

Kayanın dibinde bu halde bulundu! 67 saat sonra müjdeli haber

Kayanın dibinde bu halde bulundu! 67 saat sonra müjdeli haber

İlginizi Çekebilir

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...

Yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.