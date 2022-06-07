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  4. Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini etekli poz verdi!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini etekli poz verdi!

07.06.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasının en iddialı yarışmacılarından biri olan Avatar Atakan, performansı ve ada yaşantısının yanı sıra özel hayatıyla da gündemdeki yerini koruyor. Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, Instagram pozlarıyla gündeme geliyor.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini etekli poz verdi!

Avatar Atakan ile Serap Korkmaz 2017 yılında evlendi. İkilinin bu evlilikten Leon Aslan Arslan adında erkek çocukları bulunuyor. Tarzıyla gündeme gelen Korkmaz, mini etekli pozuyla adından söz ettirdi.

SERAP KORKMAZ MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

1988 doğumlu 34 yaşındaki Serap Korkmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini etekli poz verdi!

Mini etekli pozunu paylaşan Korkmaz'a, "Bu güzellik şaka mı?", "Asalet" gibi yorumlar geldi.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini etekli poz verdi!

Pozlarıyla dikkat çeken Kormaz'ın Instagram'da 535 bin takipçisi bulunuyor.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini etekli poz verdi!

Tasarım alanında başarılı projeler üreten isim, sosyal medya yönünü de oldukça güçlü tutuyor.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini etekli poz verdi!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini etekli poz verdi!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini etekli poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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