Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini etekli poz verdi!

Avatar Atakan ile Serap Korkmaz 2017 yılında evlendi. İkilinin bu evlilikten Leon Aslan Arslan adında erkek çocukları bulunuyor. Tarzıyla gündeme gelen Korkmaz, mini etekli pozuyla adından söz ettirdi.

SERAP KORKMAZ MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

1988 doğumlu 34 yaşındaki Serap Korkmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor.

Mini etekli pozunu paylaşan Korkmaz'a, "Bu güzellik şaka mı?", "Asalet" gibi yorumlar geldi.

Pozlarıyla dikkat çeken Kormaz'ın Instagram'da 535 bin takipçisi bulunuyor.

Tasarım alanında başarılı projeler üreten isim, sosyal medya yönünü de oldukça güçlü tutuyor.





