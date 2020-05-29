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Survivor ayak tenisi maçını kim kazandı? Survivor 2020 mi Acun Medya mı? Acun Ilıcalı paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 00:15 | Son Güncelleme

Survivor 2020 son bölümde ayak tenisi maçı heyecanı yaşandı. Survivor'da İrem Kanan, Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç'tan oluşan Acun Medya takımı ile Yasin, Ardahan ve Sercan'ın yer aldığı Survivor 2020 takımı karşı karşıya geldi. Herkes tarafından merakla beklenen ayak tenisi maçında iki takımda son ana kadar ağırlıklarını maça koydu fakat bir taraf biraz daha ağır bastı. Peki, Survivor ayak tenisi maçını kim kazandı? Survivor 2020 mi Acun Medya mı? İşte kazanan takım.

Survivor ayak tenisi maçını kim kazandı? Survivor 2020 mi Acun Medya mı? Acun Ilıcalı paylaştı

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de müthiş mücadeleler sürmeye devam ediyor. Survivor 2020 ve Acun Medya takımları arasında bu akşam nefes kesen anlar yaşandı. Ayak tenisi maçına çıkan iki takım, sahada adeta tüm varlıklarını ortaya koydu. Sercan Yıldırım'ın şov yaptığı dakikalar herkesi ekran başına kilitledi.

AYAK TENİSİ MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunları ve dokunulmazlık oyunlarının yanı sıra, Acun Medya ve Survivor 2020 arasındaki challengelarda nefes kesmeye devam ediyor. Sercan'ın büyük iddiası üzerine Acun Ilıcalı ve ekibiyle bu akşam harika bir ayak tenisi maçı oynandı. Survivor 2020 kadrosunda Yasin, Ardahan ve Sercan yer alırken, Acun Medya'da ise İrem Kanan, Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç yer aldı.

survivor

Heyecan dolu mücadeleye Survivor 2020 takımı çok hızlı başladı ve Sercan Yıldırım adeta bütün ipleri eline aldı. Müthiş mücadelenin sonucunu 3-1'lik skorla kazanan takım Survivor 2020 oldu ve böylece Survivor 2020 takımı hem ödül kazandı hem de onları destekleyenlere ödül kazandırdı.

ACUN ILICALI PAYLAŞTI

Maç yayını sonrasında ise Acun lıcalı Instagram hesabından paylaşım yaptı. Ilıcalı maç sonu çekilen bir fotoğrafla Survivor yarışmacılarını tebrik etti.

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