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Survivor Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 18:12 | Son Güncelleme

Survivor 2020’nin dikkat çeken yarışmacılarından olan Aycan Yanaç elendikten sonra izleyiciler tarafından daha fazla araştırılmaya başladı. Survivor ünlüler takımından bulunan Survivor Aycan kimdir? İşte ünlü isimle alakalı tüm merak edilenler…

Survivor Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli?

Survivor 2020’ye veda ettikten sonra dikkatleri biraz daha üzerine çeken Survivor Aycan ile ilgili seyirciler pek çok detayı merak ediyor. Yarışmada ünlüler takımında yer alan ve futbolcu olan Survivor Aycan Yanaç Türkiye kadın milli futbol takımı forması giymiş bir isim. İşte Aycan Yanaç ile ilgili tüm detaylar...

Aycan Yanaç kimdir?

Survivor Aycan kaç yaşında sorusu ünlü futbolcuyla ilgili en fazla sorulan sorular arasında yer alıyor. 21 Kasım 1998 doğumlu olan Aycan Yanaç yaş olarak şu an 21 yaşındadır. Survivor Aycan Yanaç ailesi nereli sorusu da bir hayli merak ediliyor. Aycan Yanaç nereli sorusuna cevap olarak ünlü ismin Nürnberg, Almanya doğumlu olduğu biliniyor. Survivor Aycan’ın ağabeyi de kendisi gibi futbolcudur. Aycan Yanaç'ın ağabeyi, futbolcu Arcan Yanaç'tır. Aycan Yanaç aslen nereli olduğu da merak edilen ünlülerden bir tanesi. Almanya doğumlu olan ünlü futbolcunun aslında İzmirli olduğu belirtiliyor. Ünlü ismin ailesinin Almanya'ya, İzmir'den gittiği biliniyor.

Forvet pozisyonunda oynayan Aycan Yanaç, SpVgg Greuther Fürth ve 1. FC Nürnberg II takımlarında forma giydi. Aycan Yanaç Türkiye milli takım formasıyla ilk kez 2015 yılında Bosna Hersek’e karşı sahaya çıktı. Aynı zamanda 2018’de Estonya ile yapılan dostluk maçındaki kadroya da davet edildi. Survivor Aycan boyu da merak edilenler arasında. Ünlü futbolcu Aycan Yanaç boyu ise 170 cm’dir. Yarışmada uzun bir sürede kalarak önemli bir başarı elde eden Aycan Yanaç, yarışma başlamadan önce oldukça iddialıydı. Ünlü futbolcu, Almanya'da ve Türk milli takımında futbol kariyeriyle ter döktüğünü, bu kez Survivor'da kendini kanıtlamak istediğini belirtmişti.

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