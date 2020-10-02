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Survivor Aycan Yanaç’tan annesine büyük jest!

02.10.2020 09:54 | Son Güncelleme:
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Survivor Aycan Yanaç’tan annesine büyük jest!

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 programının sonrasında ünlenen futbolcu Aycan Yanaç Almanya’daki hayatını noktaladı. Gaziantep ALG Spor takımında forma giymeye başlayan güzel yarışmacı sosyal medya hesabından annesine seslendi. Aycan’ın kullandığı ifadeler takdir topladı.

Survivor yarışmasına katılarak geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aycan Yanaç, Gaziantep’e taşındı. ALG Spor takımında top koşturmaya başlayan Yanaç yakın arkadaşının klibinde rol aldı. Nisa lakabıyla tanınan rap sanatçısının ‘Rüya’ isimli şarkısının klibinde oynayan Survivor Aycan, lüks arabayla verdiği pozuyla dikkatleri çekti. Son model spor arabanın içinden poz veren Survivor Aycan'ın zenginlik tanımı hayranlarından tam not aldı.

‘ASLINDA EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİM’

Aycan Yanaç

Survivor programının final yapmasından sonra futbol kariyerine geri dönen Aycan Yanaç, sosyal medya paylaşımlarıyla sevenleriyle iletişim kurmayı sürdürüyor. Popülerliğini sürdüren güzel yaraışmacı arkadaşının rap şarkısına destek olmayı ihmal etmedi. Arkadaşının klibinde kullanılan lüks arabanın içinde poz veren Survivor Aycan fotoğrafına, “Aslında benim en büyük zenginliğim evden çıkarken arkamdan dua eden bir annemin olması” notunu ekledi.

aycan yanaç

Aycan Yanaç’ın bindiği lüks arabanın fiyatı dudak uçuklattı. Survivor Aycan’ın fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum aldı.

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