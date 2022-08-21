Survivor Ayşe'nin yatak pozu sosyal medyayı salladı! Takipçilerini ikiye böldü

TV8 ekranlarının en sıkı takip edilen yarışmaları arasında yer alan Survivor'a 2022 yılında Ayşe Yüksel, Dominik Cumhuriyeti'ne giden kadro arasında yer aldı.

Survivor All Star’da finale Batuhan Karacakaya, Ayşe Yüksel, Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı kalmıştı.



SMS oylamasıyla elenen yarışmacı Survivor All Star 2022'nin 4'üncüsü olmuştu. Yarışmanın bitmesiyle Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel, daha çok gündeme gelmeye başladı.

Ayşe Yüksel ilk olarak Survivor 2021 sezonunda gönüllüler takımında yarıştı ve yarışmayı 3'üncü olarak tamamladı.

22 yaşındaki yarışmacı, 4 yıldır tenis antrenörlüğü yapıyor.mEsmer güzeli yarışmacı Ayşe, iddialı pozlarını paylaşmaktan çekinmiyor.Güzel yarışmacının, sosyal medyada 694 bin takipçisi var. Survivor Ayşe'nin son paylaşımı sosyal medyada bomba etkisi yarattı.



Paylaştığı o poz sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri pozunu cesur ve güzel buldu, kimileriyse Ayşe'ye bu pozların yakışmadığını söyledi.

Survivor Ayşe bikinisini giydi, yatağa oturdu. Yatakta cesur poz veren yarışmacı, o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

