Survivor Bahar kimdir? Survivor 2021'e yedeklerden giren Bahar Sevis kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Survivor 2021'e yedek yarışmacı olarak Bahar Sevis de katıldı. Yoga eğitmeni olarak dikkat çeken Bahar SevisSurvivor'a ikinci haftada dahil olacak. Survivor'da Bahar'ın hangi takımda yer alacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

SURVIVOR BAHAR SEVİS KİMDİR?

Survivor Bahar, Survivor 2021 yedekler arasında yer alıyordu. Acun Ilıcalı Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımlarına ikişer yeni yarışmacının dahil olacağını duyurdu.

Survivor'ın yeni bölümünde ise takıma katılacak olan Bahar Sevis ilk olarak ödül oyununda yarışacak. Yoga eğitmenliği yapan Survivor Bahar aynı zamanda pilates ve gitness eğitmenliği de yapıyor.

Survivor Bahar'ın oyunculuk geçmişi de bulunurken ve çeşitli tiyatro oyunlarında yer almıştır.

Survivor Bahar Sevis'in Instagram'daki 'Baharrsevis' kullanıcı adıyla açtığı hesapta ise 5 bin takipçisi bulunuyor.

