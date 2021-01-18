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Survivor Bahar kimdir? Survivor 2021'e yedeklerden giren Bahar Sevis kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

18.01.2021 02:56 | Son Güncelleme:
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Survivor Bahar kimdir? Survivor 2021'e yedeklerden giren Bahar Sevis kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Survivor 2021'e yedek yarışmacılardan giren Bahar Sevis yeni bölümde ilk defa takıma katılacak. Yoga eğitmenliği yapan Bahar Sevis'in Instagram'da binlerce takipçisi bulunuyor. Bahar Sevis Survivor 2021'in 18 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümünde yarışmaya dahil olacak. Peki Survivor Bahar kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Bahar ne iş yapıyor ve Instagram hesabı nedir?

Survivor 2021'e yedek yarışmacı olarak Bahar Sevis de katıldı. Yoga eğitmeni olarak dikkat çeken Bahar SevisSurvivor'a ikinci haftada dahil olacak. Survivor'da Bahar'ın hangi takımda yer alacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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SURVIVOR BAHAR SEVİS KİMDİR?

Survivor Bahar, Survivor 2021 yedekler arasında yer alıyordu. Acun Ilıcalı Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımlarına ikişer yeni yarışmacının dahil olacağını duyurdu.

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Survivor'ın yeni bölümünde ise takıma katılacak olan Bahar Sevis ilk olarak ödül oyununda yarışacak. Yoga eğitmenliği yapan Survivor Bahar aynı zamanda pilates ve gitness eğitmenliği de yapıyor.

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Survivor Bahar'ın oyunculuk geçmişi de bulunurken ve çeşitli tiyatro oyunlarında yer almıştır.

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Survivor Bahar Sevis'in Instagram'daki 'Baharrsevis' kullanıcı adıyla açtığı hesapta ise 5 bin takipçisi bulunuyor.

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