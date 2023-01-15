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Survivor Barış kimdir? Bacağına ne oldu? Barış Telli Survivor 2023 Ünlüler takımında yarışacak!

15.01.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Telli Survivor 2023 sezonunda yarışacak. Ünlüler takımında yer alan Barış Telli hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Telli, 1993 yılında geçirdiği Trafik kazasında sağ bacağını kaybetti. Peki Survivor Barış kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Barış Telli kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Survivor Barış kimdir? Bacağına ne oldu? Barış Telli Survivor 2023 Ünlüler takımında yarışacak!

Barış Telli, Survivor 2023 sezonunda Ünlüler takımında yer alacak. Heyecanla beklenen programda yarışacak olan Telli hakkında araştırmalar hız kazandı. Spor kariyerine ilk olarak İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu'nun cimnastik takımında başladı. Peki Survivor Barış kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Barış Telli kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?

1989 Kırıkkale doğumlu Barış Telli 32 yaşındadır. 1993'te kaza sonucu bacağını kaybetti. 2012'de özel koşu protezine kavuştu. 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100m koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazandı ve ülkesini milli atlet olarak temsil etti.

Survivor Barış kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Barış Telli kaç yaşında ve nereli? Ünlüler takımında yarışacak!

2014'te sanatçı Hülya Avşar'ın desteğiyle aldığı yeni proteziyle yüksek atlamada Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı ve Türkiye rekoru kırdı. Aynı sene Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile dördüncü kez Dünya üçüncüsü oldu.

2015'te gelindiğinde Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur. 2015'te 32 golle, 2009 ve 2013'ün ardından bir kez daha Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oldu. 2016'da, tekerlekli sandalye tenisi'ne başladı ve çiftlerde Türkiye Şampiyonu olmuştur. 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile 50.000 taraftarın önünde Avrupa şampiyonluğunu kazanma gururunu yaşamıştır. Aynı maçın ardından verdiği klasikleşmiş pozu ile yılın fotoğrafı ödülünü kazanmıştır. 2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye'nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçilmiştir.


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survivor Barış Telli Hülya Avşar yaşında

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