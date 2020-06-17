Survivor Barış’la Yarışan Furkan Korkmaz kimdir? (Anlat Bakalım)

**Survivor Barış ile Anlat Bakalım’da eşleşen kişi kim?

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Sevilen yarışma Survivor’ın yeni bölümleri ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz oyunlarda çok sevilen Anlat Bakalım bölümü tekrar yarışmacılarla ünlüler arasında oynanacak. Survivor Barış’la eşleşen ünlü basketbolcu Furkan Korkmaz’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Furkan Korkmaz'ın boyu, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Furkan Korkmaz’ın başarılarla dolu hayat hikayesi..

Survivor 2020 Anlat Bakalım’da Barış’la eşleşen basketbolcu kim?



Acun Ilıcalı’nın sunduğu yarışma programı Survivor’da Anat Bakalım bölümünde Barış’la eşleşen Furkan Korkmaz, yarışmanın takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Survivor Barış ile eşleşen kim sorusunu soran takipçileri için kısa bir araştırma yaptık…

Basketbolcu Furkan Korkmaz kimdir?



Türk profesyonel basketçi olan Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 yılında İstanbul Bakırköy’de doğdu. Şu an NBA takımlarından Philadelphia’da 76ers forması giyiyor. Boy uzunluğu 2 metreyi geçen Furkan Korkmaz 0,01 metre boyunda ve şutör gard ya da kısa forwet pozisyonlarında profesyonel olarak oynamaktadır.