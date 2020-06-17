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Survivor Barış’la Yarışan Furkan Korkmaz kimdir? (Anlat Bakalım)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2020 15:52 | Son Güncelleme

Survivor 2020’nin sevilen yarışmalarından olan Anlat Bakalım’da Survivor yarışmacıları ünlü isimlerle yarışıyor. İzlenme rekorları kıran bölümde Survivor Barış ile NBA takımlarından Philadelphia ‘da oynayan basketbolcu Furkan Korkmaz yarışacak. Peki Survivor Barış ile yarışacak olan Furkan Korkmaz kimdir, nerelidir?

Survivor Barış’la Yarışan Furkan Korkmaz kimdir? (Anlat Bakalım)

**Survivor Barış ile Anlat Bakalım’da eşleşen kişi kim?

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Sevilen yarışma Survivor’ın yeni bölümleri ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz oyunlarda çok sevilen Anlat Bakalım bölümü tekrar yarışmacılarla ünlüler arasında oynanacak. Survivor Barış’la eşleşen ünlü basketbolcu Furkan Korkmaz’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Furkan Korkmaz'ın boyu, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Furkan Korkmaz’ın başarılarla dolu hayat hikayesi..

Survivor 2020 Anlat Bakalım’da Barış’la eşleşen basketbolcu kim?

Acun Ilıcalı’nın sunduğu yarışma programı Survivor’da Anat Bakalım bölümünde Barış’la eşleşen Furkan Korkmaz, yarışmanın takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Survivor Barış ile eşleşen kim sorusunu soran takipçileri için kısa bir araştırma yaptık…

Basketbolcu Furkan Korkmaz kimdir?

Türk profesyonel basketçi olan Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 yılında İstanbul Bakırköy’de doğdu. Şu an NBA takımlarından Philadelphia’da 76ers forması giyiyor. Boy uzunluğu 2 metreyi geçen Furkan Korkmaz 0,01 metre boyunda ve şutör gard ya da kısa forwet pozisyonlarında profesyonel olarak oynamaktadır.

Furkan Korkmaz'ın basketbola başlama serüveni..

Basketbol hayatına henüz dokuz yaşındayken başlayan Furkan Korkmaz Murat Murathanoğlu’nun başkanlığını yaptığı Başkent 34 isimli basketbol kulübünde oynamaya başladı. Buradaki antrönörü Leyla Çalışkan Yeşilyurt Spor Kulübü’ne geçince Furkan Korkmaz’da aynı kulübe geçti. Henüz 15 yaşındayken 2012 yılında 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes’e transfer olarak adını duyurmayı başardı.

İlk transferle gelen başarılar

Furkan, Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynadı.

FURKAN KORKMAZ BAŞARILARI VE ÖDÜLLERİ

KULÜP
Türkiye Kupası: 2015, 2017
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası: 2015

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

2014 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası 1 Altın
2015 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası 2 Gümüş
2015 FIBA Dünya U-19 Şampiyonası 3 Bronz

KİŞİSEL BAŞARILARI

2015 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası: En İyi Beş
2015 FIBA U-19 Dünya Şampiyonası: En İyi Beş
2016 TBF All-Star: Sony Xperia Smaç Yarışması Şampiyonu
3xBasketbol Süper Ligi All-Star: 2015, 2016, 2017
FIBA Şampiyonlar Ligi En İyi Genç Oyuncu: 2016-17


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