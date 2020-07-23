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Survivor Barış Murat Yağcı'nın yeni imajına hayranları beğeni yağdırdı! Sosyal medyada Survivor Barış rüzgarı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 02:42 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de finale kalmayı başaran Barış Murat Yağcı, aylar sonra imajını değiştirdi. Alaçatı'da tatil yapan Survivor ikincisi Barış, yarışmada uzayan saç ve sakallarını kestirerek yeni imajını Instagram hesabından paylaştı. Barış Murat Yağcı'nın yeni imajı ise Twitter'da gündem oldu.

Survivor Barış Murat Yağcı'nın yeni imajına hayranları beğeni yağdırdı! Sosyal medyada Survivor Barış rüzgarı!

Survivor 2020'de Cemal Can Canseven ile finale kalan Barış Murat Yağcı sezonu ikinci olarak tamamlamıştı. Yarışmada aylarca saç ve sakallarını kesemeyen Barış, finalin ardından ilk defa berber koltuğuna oturdu.

BARIŞ'IN TIRAŞI TWITTER'DA GÜNDEM OLDU!

Survivor Barış, o anları ise Instagram hesabından önce ve sonra notuyla paylaştı. Barış'ın yeni imajına ise hayranları beğeni yağdırdı.

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Twitter'da ise 'Sıhhatler olsun Barış' etiketi TT listesine girdi.

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BARIŞ HAVUZA DA TİŞÖRTÜYLE GİRDİ!

Barış Murat Yağcı, yarışmanın ardından çıktığı tatilde, Survivor'daki gibi tişörtüyle denize girmesiyle dikkat çekmişti. Barış bu defa ise tişörtle havuza girdiği bir fotoğrafını "Alışkanlıklardan kolay vazgeçilmiyor" notuyla paylaştı.

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Instagram'da 2,1 milyondan fazla takipçisi olan Barış'ın paylaşımı kısa sürede 500 binden fazla beğeni aldı.


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