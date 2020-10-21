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  4. Survivor Barış Murat Yağcı’ya Nisa Bölükbaşı’yla aşkı sorulunca... İlginç sözler

Survivor Barış Murat Yağcı’ya Nisa Bölükbaşı’yla aşkı sorulunca... İlginç sözler

21.10.2020 17:52 | Son Güncelleme:
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Survivor Ünlüler-Gönüller 2020 programının final yapmasından sonra yarışmacılar arasındaki aşk haberleri gündeme gelmeye başladı. Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın sık sık samimi bir şekilde görüntülenmesi aşk haberlerini güçlendirdi. Barış Murat Yağcı’nın açıklamaları ise dikkatleri çekti.

Survivor programını ikinci olarak tamamlayan Barış Murat Yağcı hakkında çıkan aşk haberlerine yanıt vermeyi seçti. Yarışma boyunca yakın arkadaş olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’nın samimi görüntüler vermesi hayranlarının kafasını karıştırmıştı. İkilinin aşk yaşadığı iddia edilirken taraflar konuyla alakalı sessizliklerini koruyordu. Sessizliğini bozan ilk isim ise Barış Murat Yağcı oldu.

‘BİR KIZ ARKADAŞIM YOK’

barış murat yağcı

Tamamen iş odaklı olduğunu ifade eden Barış Murat Yağcı aşk haberlerini kesin bir dille yalandı. Menajerinin sert olduğunu söyleyen Barış Murat Yağcı, “Biriyle görüntülenme işi tamamen kişinin kendi tercihi. Adının önünde eski sevgilisi takısının konulmasını istemem. Benim hiçbir zaman böyle bir beklentim olmadı. Biriyle görüntülenemiyorsam sevgilim yok demektir. Başımda böyle bir menajer olduktan sonra ilişki yaşamamın şansı yok. Şu an iş odaklı olduğum için zaten bir kız arkadaşım yok” ifadelerini kullandı.

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