Survivor Barış'tan eleme itirafı: Strateji yaptık, sonu istediğimiz gibi olmadı

Survivor 2020'de elenen son isim Yunus Emre oldu. Elemenin ardından yarışmacıları mavi ve kırmızı takım kaptanları olmak için yarıştı. Survivor'daki kaptanlık oyunu öncesinde konuşan Barış Murat Yağcı'dan ise Yunus Emre'nin elendiği konseyle ilgili strateji itirafı geldi.

Survivor Barış Murat Yağcı, "Güzel bir haftayı tamamladık. Tek canımızı sıkan konu bizden birinin gitmesi oldu. Bardağın dolu tarafından bakmayı deniyoruz. En azından takım içinde hiçbir tartışma olmadı. Adaylığım çıkmıştı ama sağ olsunlar seven destek olan herkes aynı desteği yineledi. Strateji yaptık, sonu istediğimiz gibi olmadı. Karşı takım birlik beraberlikten ilerlediği için artıya geçtiler. Bugünkü kaptanlık oyunuyla birlikte takımımızı korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

