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Survivor Barış'tan Evrim için sert sözler: Aylardır Nisa'yı kıskanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 02:41 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 100. bölümünde kırmızı takımdan Barış, mavi takımdan Evrim ve Nisa hakkında konuştu. Survivor Barış, Evrim'i sert sözlerle eleştirerek, "4 aydır Nisa'yı kıskanıyor. Cemal Can ve Nisa'nın arasının açılmasını kullanmak istiyor. Kalbi temiz değil umarım yakın zamanda gider" dedi.

Survivor Barış'tan Evrim için sert sözler: Aylardır Nisa'yı kıskanıyor

Survivor 2020'nin 7 Haziran Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde kırmızı takımdan Barış, eski takım arkadaşı Evrim için ilginç iddialarda bulundu.
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Barış, mavi takımda Nisa ile Cemal Can’ın arasının açıldığını ve Evrim'in bunu kullanmak istediğini iddia etti.

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"KALBİ TEMİZ DEĞİL VE UMARIM GİDER"

Evrim’in dört aydır Nisa’yı kıskandığını söyleyen Barış, "Nisa gerçekten bir sıkıntısı olduğu için, yaşı da küçük olduğu için duygusal anlar yaşıyor. Sonra ağlıyor ve rahatlıyor. Kızın yönetmi bu. Sen olur olmaz her şeye ağlıyorsun ve 10 saniye sonra
gülmeye başlıyorsun. Senin bir duruşun karakterin, tek bir yüzün yok. Sen böyle bir insansın, diğer kız saf bir kız. Bugüne kadar bazı şeyler alttan alındı ve halının altına süpürüldü. Ama bir arkadaş var kalbi hiç temiz değil umarım yakın zamanda gider" dedi.


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