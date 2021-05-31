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Survivor Batuhan'ı kahredecek gelişme! Ailesinden gelen acı haber Batuhan'a söylenecek mi?

31.05.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de ekrana gelen sevilen yarışma Survivor’un Kırmızı takımında yarışan Batuhan’ın ailesinden üzücü bir haber geldi. Sevilen ismin ailesinden gelen bu acı haberin Acun Ilıcalı tarafından Batuhan'a söylenip söylenmeyeceği merak ediliyor. Ayrıca bu haberler beraber Batuhan'ın yarışmadan çekilme ihtimali de konuşuluyor.

İşte Survivor Batuhan'ın ailesi ile ilgili yaşanan elim gelişme ve detaylar...

AİLESİNDEN SURVİVOR BATUHAN'I ÜZECEK GELİŞME...

TV8'in sevilen yarışması Survivor'da yarışmadaki duruşu ve kişiliğiyle oldukça sevilen Batuhan Karacakaya, dikkatleri üzerine çekmeyi her bölümde daha da artırıyor.
Geçtiğimiz senelerde Aşk-ı Memnu dizisiyle Türkiye’de tanınan ardından Diriliş Ertuğrul, Aşk Tesadüfleri Sever, Dersimiz: Atatürk gibi pek çok yapımda yer alan Batuhan Karacakaya şimdi de Survivor yarışmasında da kendisinde sıkça bahsettiriyor.
Survivor'ın ilk dönemlerinde sergilediği düşük performansını zamanla güçlendiren Batuhan, şimdilerde “Şampiyon” olarak anılan isimlerden birisi haline geldi.

AİLE ÖDÜLÜNÜ KAZANAMAMIŞLARDI

AİLE ÖDÜLÜNÜ KAZANAMAMIŞLARDI
Son olarak Kırmızı takım oyuncuları aile ödülünü kazanamamış ve yalnızca kısa bir süreliğine ailesiyle görüşme imkanı verilmişti.

ANNESİYLE YETERİNCE HASRET GİDEREMEMİŞTİ

ANNESİYLE YETERİNCE HASRET GİDEREMEMİŞTİ
Annesine olan sevgisi ve düşkünlüğüyle bilinen Batuhan, ödülü kazanmamasına rağmen annesiyle hasret giderme imkanını çok kısa bir miktara sığdırabilmişti.

ANNESİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI!

ANNESİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI!
Sosyal medyada Diman Arcana ismindeki hesap, Karacakaya hakkındaki önemli gelişmeyi yayınlayarak “Survivor 2021 yarışmacılarından Batuhan Karacakaya’nın ailesinden üzücü haber! Geçmişte Aşk-ı Memnu dizisiyle tanınan ve birçok yapımda yer alan, şu anda da Survivor’da yarışan Batuhan’ın annesi Gülhayat Hanım koronavirüse yakalandı. Haberin Batuhan’a verilip verilmeyeceği ise henüz belirsiz; kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

SON DURUMU HENÜZ BİLİNMİYOR

SON DURUMU HENÜZ BİLİNMİYOR
Pek çok kullanıcı sosyal medyada Batuhan’ın annesi Gülhayat Hanım’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Survivor Batuhan’ın annesinin son durumu ise henüz bilinmiyor.

BATUHAN'A SÖYLENECEK Mİ?

BATUHAN'A SÖYLENECEK Mİ?
Acun Ilıcalı'nın bu üzücü gelişmeyi Batuhan'a söyleyip söylemeyeceği ise merak konusu oldu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya
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