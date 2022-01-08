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Survivor Batuhan Karacakaya'dan Melisa Emirbayer'e sert sözler! ''Ortada saygı falan kalmadı!''

08.01.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonunda yarışan ve şimdilerde Survivor All Star'da yarışmaya hazırlanan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, Survivor Panorama yorumcusu Melisa Emirbayer'e ateş püskürdü.

Survivor Batuhan Karacakaya'dan Melisa Emirbayer'e sert sözler! ''Ortada saygı falan kalmadı!''

Survivor 2021 sezonunda yarışan ve şimdilerde Survivor All Star'da yarışmaya hazırlanan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, Survivor Panorama'daki yorumlarıyla kendisini eleştiren Melisa Emirbayer'e ateş püskürdü.

''BATUHAN, TAKIMI KAZANMASIN DİYE DUA ETMİŞTİR''

Batuhan Karacakaya, Survivor'da yarıştığı dönem kendisi hakkında olumsuz yorumlar yapan Melisa Emirbayer'in Panorama'daki görüntülerini, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde Melisa Emirbayer'in Batuhan Karacakaya hakkında söylediği ''Adım gibi eminim, Batuhan takımı kazanmasın diye dua da etmiştir'' sözleri dikkat çekti.

Batuhan Karacakaya, Melisa Emirbayer'in videosuna ''Bu konuda çok üzüldüğünüzü ve bu konunun büyük bir konu olduğunu da biliyorum. Böyle şeylerin bu kadar bariz yapılmasının beni mutlu ettiğini bilin. Benim ailem Panorama'yı bir yerden sonra izleyememiş. Benim için sıkıntı ailemi üzmelerinden sonra başlıyor. İnsanların işlerine saygı duydukları için Panorama hakkında yorum yapmamışlar ama artık ortada saygı falan kalmadı. Niyet okuma bir eleştiri değildir. Çok fazla tahmin yapabiliyorsan git borsa yorumla ama beni yorumlama! Sen benim kafamın içinde ne döndüğünü ve neyi neden yaptığımı bilemezsin.'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Batuhan Karacakaya
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