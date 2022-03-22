Survivor Batuhan Karacakaya gönlünü Yağmur Banda'ya mı kaptırdı?

Geçtiğimiz günlerde Mert Öcal ile kavga eden Batuhan Karacakaya hakkında yeni bir iddia gündeme düştü. Aşk-ı Memnu dizisiyle adını duyuran ve şu sıralar Survivor All Star 2022 yarışmasında ter döken Batuhan Karacakaya'nın kalbini Gönüllüler takımından Yağmur Banda'ya kaptırdığı iddia edildi.

Batuhan Karacakaya'nın, Gönüllüler takımında mücadele eden Yağmur Banda ile aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Adada Mert Öcal-Sude ve Ogeday-Nisa aşkı zaman zaman gündeme geliyor. İzleyiciler ise aşk haberlerini görünce "Kısmetse Olur evi mi burası?" yorumlarında bulunuyor.

