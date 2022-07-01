Batuhan Karacakaya, Survivor All Star 2022 yarışmasını üçüncü olarak tamamladı. Sezonun başarılı yarışmacılarının başında gelen Batuhan Karacakaya'nın hayatı seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

5 Şubat 1997 İstanbul doğumlu Batuhan Karacakaya, 25 yaşındadır. Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat'in başrolünde yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent rolüyle iyi bir çıkış yakaladı. Karacakaya bu dizide iki sezon boyunca yer aldı. Sonrasında Umutsuz Ev Kadınları, Aşk Tesadüfleri Sever gibi projelerde de yer aldı.

BATUHAN KARACAKAYA FİLM VE DİZİLERİ

Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)

Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)

Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)

Beşinci Boyut (Arif/Emre, TV Dizisi, 2005)

