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Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında ve nereli?

01.07.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent rolüyle seyircilerin aklına kazınan Batuhan Karacakaya, asıl popülerliğini Survivor 2021 ve 2022 sezonlarıyla kazandı. Programın en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Karacakaya'nın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında ve nereli?

Batuhan Karacakaya, Survivor All Star 2022 yarışmasını üçüncü olarak tamamladı. Sezonun başarılı yarışmacılarının başında gelen Batuhan Karacakaya'nın hayatı seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

5 Şubat 1997 İstanbul doğumlu Batuhan Karacakaya, 25 yaşındadır. Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat'in başrolünde yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent rolüyle iyi bir çıkış yakaladı. Karacakaya bu dizide iki sezon boyunca yer aldı. Sonrasında Umutsuz Ev Kadınları, Aşk Tesadüfleri Sever gibi projelerde de yer aldı.

Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında ve nereli?

BATUHAN KARACAKAYA FİLM VE DİZİLERİ

Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)

Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)

Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)

Beşinci Boyut (Arif/Emre, TV Dizisi, 2005)

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