Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Hangi dizilerde oynadı? İşte Survivor'dan elenen Batuhan Karacakaya'nın hayat hikayesi

Survivor 2021'in dikkat çeken isimlerinden olan Batuhan Karacakaya, bu haftanın ilk eleme adayı olmuştu. Oylama sonucunda rakiplerine göre daha az oy alan Survivor Batuhan, yarışmaya veda etti. Elenmesi sonrasında Survivor Batuhan’a dair bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte Survivor Batuhan Karacakaya hakkındaki bilgiler…
Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Setlere adım attığında henüz 11 yaşındaydı. Batuhan Karacakaya, şöhrete kavuştuğu Aşk-ı Memnu dizisinden sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde oynadı. Diziden ayrıldıktan sonra 2 yıl boyunca üniversite sınavlarına hazırlanan ve üniversiteye giden Batuhan Karacakaya, kariyerine üniversite yıllarında Diriliş Ertuğrul dizisiyle devam etti.
Ailesinin, eğitim konusunda hassas olduğunu söyleyen Survivor Batuhan, oyunculuğa adım attığı ilk yıllarda babası ile yaptığı bir konuşmadan da şöyle bahsetmişti:
"En başından beri ailem eğitimim konusunda hassas davrandı. Oyunculuk için ajansa yazıldığım dönem babam beni uyarmış, takdirlerim teşekkür olursa beni setten alacağını söylemişti"
Batuhan Karacakaya 2018 yılında verdiği bir röportajda İngilizce mimarlık okuduğunu, babasının da mimar olduğunu, inşaat işlerine aşina olduğunu ifade etmiştir. Batuhan Karacakaya’nın bu açıklamasıyla birlikte, hangi üniversiteden mezun olduğuyla ilgili de bazı bilgilere yanıt aranmıştır. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur. Oyunculuğunun yanı sıra sporcu kimliğiyle de öne çıkan Batuhan Karacakaya boyu 1.82 m’dir. Batuhan Karacakaya’nın kilosu ise 75 kg’dır.
Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı, Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.
2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)
2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)
Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012
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