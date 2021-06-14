Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Hangi dizilerde oynadı? İşte Survivor'dan elenen Batuhan Karacakaya'nın hayat hikayesi

Survivor 2021'in dikkat çeken isimlerinden olan Batuhan Karacakaya, bu haftanın ilk eleme adayı olmuştu. Oylama sonucunda rakiplerine göre daha az oy alan Survivor Batuhan, yarışmaya veda etti. Elenmesi sonrasında Survivor Batuhan’a dair bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte Survivor Batuhan Karacakaya hakkındaki bilgiler…

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Setlere adım attığında henüz 11 yaşındaydı. Batuhan Karacakaya, şöhrete kavuştuğu Aşk-ı Memnu dizisinden sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde oynadı. Diziden ayrıldıktan sonra 2 yıl boyunca üniversite sınavlarına hazırlanan ve üniversiteye giden Batuhan Karacakaya, kariyerine üniversite yıllarında Diriliş Ertuğrul dizisiyle devam etti.

Ailesinin, eğitim konusunda hassas olduğunu söyleyen Survivor Batuhan, oyunculuğa adım attığı ilk yıllarda babası ile yaptığı bir konuşmadan da şöyle bahsetmişti:

"En başından beri ailem eğitimim konusunda hassas davrandı. Oyunculuk için ajansa yazıldığım dönem babam beni uyarmış, takdirlerim teşekkür olursa beni setten alacağını söylemişti"