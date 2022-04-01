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Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle yaktı geçti! 'Sayfama bomba düştü'

01.04.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonunun ardından 2022 All Star sezonuyla ekranlara gelen Batuhan Karacakaya, son dönemlerin popüler isimleri arasında yer alıyor. Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi Melissa Karacakaya, Instagram'da paylaştığı yeni pozuyla dikkat çekti.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle yaktı geçti! 'Sayfama bomba düştü'

Melissa Karacakaya, geçtiğimiz günlerde Batuhan Karacakaya'nın sorun yaşadığı Mert Öcal hakkında ifadeleriyle gündeme gelmişti. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Melissa Karacakaya Instagram pozuyla büyüledi.

MELİSSA KARACAKAYA GÜZELLİĞİYLE YAKTI GEÇTİ

Survivor 2021'i 7. olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın, Melissa Karacakaya adında kız kardeşi bulunuyor.
Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle yaktı geçti! 'Su gibisin'

Melissa Karacakaya Instagram pozuyla dikkat çekti. Karacakaya'nın o pozuna, 'Su gibisin', 'Batuhan ateş perisi sen su perisi', 'Ana sayfama bomba düştü' gibi yorumlar geldi.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle yaktı geçti! 'Su gibisin'

Mert Öcal ve Batuhan Karacakaya tartışmasında ağabeyini savunan Karacakaya, sosyal medya hesabından Öcal'a karşı sert ifadeler kullanmıştı.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle yaktı geçti! 'Su gibisin'

Karacakaya, "Sırf yaşı var diye olgunluktan nasibini almamış insanlara acıyorum. 'Sen kimsin?' diyorsun da ben söyleyeyim sana. Abim 11 kere performans birincisi oldu. Yazıklar olsun. Hala orada durmanın sebebi ne performansından ne de ada hayatından! Abime yapılanlara artık katlanamıyorum, yeter!'' diye yazmıştı.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle yaktı geçti! 'Su gibisin'
Melissa Karacakaya'nın Instagram'da 53 bin takipçisi bulunuyor.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle yaktı geçti! 'Su gibisin'

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle yaktı geçti! 'Su gibisin'

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle yaktı geçti! 'Su gibisin'

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle yaktı geçti! 'Su gibisin'

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Anahtar Kelimeler:
survivor Batuhan Karacakaya
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