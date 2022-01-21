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Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi

21.01.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk-ı Memnu dizisinde rol aldığı 'Bülent' karakteri ile akıllara kazınan Batuhan Karacakaya Survivor All Star 2022'nin kadrosunda mücadele ediyor. Performansı ve tavırlarıyla ilgi çeken Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi

Batuhan Karacakaya bu yıl Survivor All Star Ünlüler takımında yer alıyor. Bir zamanların çocuk oyuncusu Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi Melissa Karacakaya, Instagram pozlarıyla beğeni topladı.

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA'NIN KARDEŞİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Survivor'a 2021'e katılan ve performansının yanı sıra sempatik tavırlarıyla da dikkat çeken Karacaya'nın Survivor serüveni 2022 All Star ile devam ediyor. Karacakaya, İsmail Balaban'ın birinci olduğu Survivor 2021'i 7. olarak tamamlamıştı.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi

Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle büyüledi. Melissa Karacakaya'nın Instagram'da 48,8 bin takipçisi bulunuyor.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi

Instagram'da 'melissakaracakaya_' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Melissa'nın fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi

En son erkek kardeşi Batuhan Karacakaya'yı Dominik'e uğurlarken fotoğraf paylaşan Melissa Karacakaya şu ifadeleri kullandı: "Tüm yarışmacı evlatlara ve ailelerine kazasız, sağlıkla tamamlanacak, centilmence yarışılacak bir sezon diliyoruz. Herkesin hakkında hayırlısı."

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi


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Anahtar Kelimeler:
survivor Batuhan Karacakaya
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