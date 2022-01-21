Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi

Batuhan Karacakaya bu yıl Survivor All Star Ünlüler takımında yer alıyor. Bir zamanların çocuk oyuncusu Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi Melissa Karacakaya, Instagram pozlarıyla beğeni topladı.

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA'NIN KARDEŞİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Survivor'a 2021'e katılan ve performansının yanı sıra sempatik tavırlarıyla da dikkat çeken Karacaya'nın Survivor serüveni 2022 All Star ile devam ediyor. Karacakaya, İsmail Balaban'ın birinci olduğu Survivor 2021'i 7. olarak tamamlamıştı.

Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle büyüledi. Melissa Karacakaya'nın Instagram'da 48,8 bin takipçisi bulunuyor.

Instagram'da 'melissakaracakaya_' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Melissa'nın fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.

En son erkek kardeşi Batuhan Karacakaya'yı Dominik'e uğurlarken fotoğraf paylaşan Melissa Karacakaya şu ifadeleri kullandı: "Tüm yarışmacı evlatlara ve ailelerine kazasız, sağlıkla tamamlanacak, centilmence yarışılacak bir sezon diliyoruz. Herkesin hakkında hayırlısı."



