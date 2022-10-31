MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan kucak pozu! Ayrılıkları şoke etmişti

Survivor Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan kucak pozu! Ayrılıkları şoke etmişti

31.10.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da iki sezon peş peşe yarışan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, özel yaşamıyla magazin aleminin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları konuşulan Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan çiftinden güzel haber geldi.

Survivor Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan kucak pozu! Ayrılıkları şoke etmişti

Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkan Ayşe Aslan ve Batuhan Karacakaya çifti, ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı. Batuhan Karacakaya ile ayrıldıktan sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapatan Ayşe Aslan, Instagram hesabını yeniden açarak Karacakaya ile aşk pozunu paylaştı.

Batuhan Karacakaya'nın kucağında poz veren Ayşe Aslan, paylaşımına ''Ayaklarım arabaya gidemeyecek kadar yorgundu'' notunu düştü. Ayşe Aslan'ın aşk pozu, ikilinin sevenlerini heyecanlandırdı. Ayrılığa daha fazla dayanamayan ünlü çift, arkadaşlarının vesilesiyle görüşüp ilişkilerine ikinci bir şans verdi.

Survivor Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan kucak pozu! Ayrılıkları şaşırtmıştı

Batuhan Karacakaya ile yaşadığı ilişkiyi sonlandırdığı konuşulan Ayşe Aslan, tüm sosyal medya hesaplarını dondurmuştu. Instagram hesabını yeniden etkinleştiren Ayşe Aslan, birkaç gün sonra Batuhan Karacakaya'yı yeniden takibe aldı.

Instagram'da 30 binden fazla takipçisi bulunan Ayşe Aslan, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Düzgün fiziğiyle beğeni toplayan Ayşe Aslan'ın bikinili paylaşımlarına yorum yağıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes merakla bekliyordu! Eşiyle yan yanaHerkes merakla bekliyordu! Eşiyle yan yana
İlk bakışta herkes çıplak sandı! Bir de arkasını görünİlk bakışta herkes çıplak sandı! Bir de arkasını görün
Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli'den dekolteli paylaşım!Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli'den dekolteli paylaşım!
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya aşkı memnu sosyal medya Oyuncu ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Yıldız isme beklenmedik tepki! "Fenerbahçe'nin değil sahanın en kötüsüydü"

Yıldız isme beklenmedik tepki! "Fenerbahçe'nin değil sahanın en kötüsüydü"

'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı

'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı

Kurtlar Vadisi'nin efsane 'Pala'sıydı! Yorum yağdı

Kurtlar Vadisi'nin efsane 'Pala'sıydı! Yorum yağdı

İlginizi Çekebilir

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.