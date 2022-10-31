Survivor Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan kucak pozu! Ayrılıkları şoke etmişti

Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkan Ayşe Aslan ve Batuhan Karacakaya çifti, ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı. Batuhan Karacakaya ile ayrıldıktan sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapatan Ayşe Aslan, Instagram hesabını yeniden açarak Karacakaya ile aşk pozunu paylaştı.

Batuhan Karacakaya'nın kucağında poz veren Ayşe Aslan, paylaşımına ''Ayaklarım arabaya gidemeyecek kadar yorgundu'' notunu düştü. Ayşe Aslan'ın aşk pozu, ikilinin sevenlerini heyecanlandırdı. Ayrılığa daha fazla dayanamayan ünlü çift, arkadaşlarının vesilesiyle görüşüp ilişkilerine ikinci bir şans verdi.

Batuhan Karacakaya ile yaşadığı ilişkiyi sonlandırdığı konuşulan Ayşe Aslan, tüm sosyal medya hesaplarını dondurmuştu. Instagram hesabını yeniden etkinleştiren Ayşe Aslan, birkaç gün sonra Batuhan Karacakaya'yı yeniden takibe aldı.

Instagram'da 30 binden fazla takipçisi bulunan Ayşe Aslan, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Düzgün fiziğiyle beğeni toplayan Ayşe Aslan'ın bikinili paylaşımlarına yorum yağıyor.



