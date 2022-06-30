Survivor Batuhan'la sarmaş dolaş görüntülenmişti! Aleyna Çalışkan'ın mini şortlu pozlarına beğeni yağdı

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran isimler arasında yer alan Aleyna Çalışkan'ın adı bir ara Survivor 2022 All Star yarışmacısı Batuhan Karacakaya ile gündeme gelmişti. 283 bin Instagram takipçisi bulunan güzel yarışmacı, fiziğiyle dikkat çektiği pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

MİNİ ŞORTLU PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞDI

Instagram hesabından her fırsatta özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan gzüel yarışmacı Aleyna Çalışkan, son olarak mini şortlu pozlarıyla dikkat çekti.

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken yarışmacının pozlarına takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum yağdı.

SURVİVOR BATUHAN'LA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Survivor 2021 yarışmasında tanıştığı Batuhan Karacakaya ile o dönem aşk yaşamaya başlayan ve çıktıkları tatilde birlikte oldukça samimi görüntülenen Aleyna Çalışkan'ın fotoğrafı olay yaratmıştı.

Yarışmadan elenmelerinin ardından Batuhan Karacakaya ile tatile çıkan ve birlikte görüntülenen Aleyna Çalışkan magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

