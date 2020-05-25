Survivor bayram özel bölümünde ünlü isimler Anlat Bakalım'da yarıştı! Survivor Anlat Bakalım'ı kim kazandı?

Survivor 2020 bayram özel bölümünde ekrana gelen Anlat Bakalım oyununda Yasin ile Hadise, performansları ile dikkat çekmeyi başardı. İkili Verilen süre için yasaklı kelimeleri kullanmadan partnerine kelimeleri doğru tahmin etmeyi çalıştılar. Anlat Bakalım'da Hadise ile Yasin, toplam 12 kelime bilmeyi başardı.

Survivor'da bu akşam Anlat Bakalım oyununda ünlüler ve gönüllüler oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Anlat Bakalım’ı kazanan takım 13 kelime ile Cemal Can ve Ezgi Mola ikilisi oldu. Evrim ve Yılmaz Morgül ile Hadise ve Yasin ikilileri ise 12'şer kelime bilerek 2. oldular.

Survivor 2020 yarışmacılarının her birinin bir ünlü ile eşleştiği Anlat Bakalım oyunu ekrana geldi. Survivor 2020’de Anlat Bakalım oyununda ünlü isimler yarışmacılara eşlik etti. Burak Yılmaz, Bülent Serttaş, Emre Belözoğlu, Murat Dalkılıç, Cedi Osman, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Gupse Özay, Hadise, Sarp Apak, Yılmaz Morgül’ün katıldığı Anlat Bakalım oyunu izleyenleri gülme krizine soktu.

NİSA İLE YARIŞAN ENİS ARIKAN'DAN EZGİ MOLA'YA GÖNDERME!

Gönüllüler takımından Nisa’nın Anlat Bakalım oyununda eşi Enis Arıkan oldu. Ezgi Mola ile çok iyi arkadaş olan Enis Arıkan, Anlat Bakalım oyunu sırasında ona takılmadan edemedi. Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan, Enis Arıkan’a “Cemal Can – Ezgi Mola ikilisini arkandan söylediklerini tahmin edebiliyor musun?” dedi. Enis Arıkan ise nükteli bir şekilde “Evet tahmin edebiliyorum. Çünkü Ezgi sürekli tehdit mesajları atıyor” sözleri ile arkadaşına takıldı. Nisa ile Enis Arıkan çifti, Survivor Anlat Bakalım oyununda toplam 9 tane kelime bilmeyi başardılar.

YILMAZ MORGÜL YILLAR SONRA YENİDEN SURVIVOR'DA!

Survivor Evrim’in Anlat Bakalım’da partneri ise 2016 yılında Survivor’da yarışan ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül idi. Evrim ile Yılmaz Morgül’ün kahkahalar içinde geçen Anlat Bakalım performansı dikkat çekiciydi. İkili, verilen süre için birbirleri ile iyi bir uyum yakaladılar ve tam 12 tane kelimeyi doğru tahmin etmeyi başardılar.





