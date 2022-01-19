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Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk güzelliğiyle görenleri büyüledi! Meğer tescilli güzelmiş

19.01.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, güzelliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk güzelliğiyle görenleri büyüledi! Meğer tescilli güzelmiş

Survivor 2020 sezonuna yedeklerden dahil olan Berkan Karabulut, Survivor All Star 2022 sezonuyla ekranlara geri döndü. Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, güzelliğiyle dikkat çekti.

1994 yılında İstanbul’da doğan Berkan Karabulut, Yugoslav kökenlidir.
7 yaşında futbola başlayan Karabulut, sonrasında sporun birçok dalıyla ilgilendi.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale onuk güzelliğiyle görenleri büyüledi!

2 yıl A Takım seviyesinde basketbolcu olarak oynayan Karabulut, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde okudu. Bir dönem fitness eğitmenliği yapan Karabulut, 2015 yılında kendi spor stüdyosunu kurdu.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale onuk güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Özel hayatıyla da dikkat çeken Berkan Karabulut, Lale Onuk ile uzun soluklu bir ilişki yaşıyor.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale onuk güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Sosyal medyada 550 bini aşkın takipçisi bulunan Lale Onuk, güzelliğiyle ezber bozuyor.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale onuk güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Lale Onuk'un pozlarına, ''Ve Tanrı kadını yarattı'', ''Sen insan değilsin'' ve ''Bu ne güzellik ya'' gibi yorumlar yapılıyor.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale onuk güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Lale Onuk, Varşova Sosyal Bilimler ve Psikoloji Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimi aldı.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale onuk güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Onuk, henüz üniversite öğrencisiyken katıldığı Miss Turkey 2018'de 19 numara ile yarışmıştı.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale onuk güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale onuk güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale onuk güzelliğiyle görenleri büyüledi!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Berkan Karabulut
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