Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk güzelliğiyle görenleri büyüledi! Meğer tescilli güzelmiş

Survivor 2020 sezonuna yedeklerden dahil olan Berkan Karabulut, Survivor All Star 2022 sezonuyla ekranlara geri döndü. Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, güzelliğiyle dikkat çekti.

1994 yılında İstanbul’da doğan Berkan Karabulut, Yugoslav kökenlidir.

7 yaşında futbola başlayan Karabulut, sonrasında sporun birçok dalıyla ilgilendi.

2 yıl A Takım seviyesinde basketbolcu olarak oynayan Karabulut, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde okudu. Bir dönem fitness eğitmenliği yapan Karabulut, 2015 yılında kendi spor stüdyosunu kurdu.

Özel hayatıyla da dikkat çeken Berkan Karabulut, Lale Onuk ile uzun soluklu bir ilişki yaşıyor.

Sosyal medyada 550 bini aşkın takipçisi bulunan Lale Onuk, güzelliğiyle ezber bozuyor.

Lale Onuk'un pozlarına, ''Ve Tanrı kadını yarattı'', ''Sen insan değilsin'' ve ''Bu ne güzellik ya'' gibi yorumlar yapılıyor.

Lale Onuk, Varşova Sosyal Bilimler ve Psikoloji Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimi aldı.

Onuk, henüz üniversite öğrencisiyken katıldığı Miss Turkey 2018'de 19 numara ile yarışmıştı.





