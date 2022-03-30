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Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisini Lale Onuk'tan yatakta dekolteli poz! 'Manzara ateş...'

30.03.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor programında yarışan Berkan Karabulut ile aşk yaşayan Lale Onuk, sosyal medya hesabından yatak pozunu paylaştı. Onuk'un o pozu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisini Lale Onuk'tan yatakta dekolteli poz! 'Manzara ateş...'

Survivor 2020 ile adını duyuran ve macerasına Survivor 2022 ile devam eden Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, güzelliğiyle dikkat çekmişti. Instagram'da takipçisi hızla yükselen Lale Onuk'tan dekolteli yatak pozu geldi.

LALE ONUK YATAK POZUNU PAYLAŞTI

Miss Turkey yarışması ile dikkatleri üzerine çeken Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, sosyal medya hesabından yatak görüntüsünü paylaştı.
Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisini Lale Onuk'tan dekolteli yatak pozu! 'Manzara ateş...'

Yatakta dekolteli pozunu paylaşan Lale Onuk'a, "Manzara ateş...", "Çok güzelsin", "Mis gibi" tarzında yorumlar geldi.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisini Lale Onuk'tan dekolteli yatak pozu! 'Manzara ateş...'

Berkan Karabulut'u 10 yıldır tanıdığını ifade eden Onuk, tarzı ve dekolteli pozlarıyla dikkat çekiyor.
Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisini Lale Onuk'tan dekolteli yatak pozu! 'Manzara ateş...'

24 yaşında ve 1.80 cm boyunda olan Lale Onuk, güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisini Lale Onuk'tan dekolteli yatak pozu! 'Manzara ateş...'

Berkan Karabulut ile ilişkisiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Lale Onuk'un babası Türk, annesi Polonya asıllıdır.
Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisini Lale Onuk'tan dekolteli yatak pozu! 'Manzara ateş...'

Onuk, Varşova Sosyal Bilimler Ve Psikoloji Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nü tamamladı.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisini Lale Onuk'tan dekolteli yatak pozu! 'Manzara ateş...'
Miss Turkey 2018'de son 20 finalist arasında yer aldı.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisini Lale Onuk'tan dekolteli yatak pozu! 'Manzara ateş...'

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisini Lale Onuk'tan dekolteli yatak pozu! 'Manzara ateş...'

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisini Lale Onuk'tan dekolteli yatak pozu! 'Manzara ateş...'


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Anahtar Kelimeler:
survivor Berkan Karabulut
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