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Survivor Berkan sakatlandı mı? Berkan Karabulut Survivor 2022'den diskalifiye mi olacak? 12 Haziran 2022 Pazar

12.06.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Berkan, yarışmanın 12 Haziran 2022 Pazar günü ekrana gelen 131. bölümünde iletişim ödüllü dokunulmazlık oyunu sırasında korkutan bir kaza yaşadı. Batuhan Karacakaya ile kozlarını paylaşan Berkan Karabulut'un sakatlık yaşayıp yaşamadığı ve sağlık durumunun nasıl olduğu merak konusu oldu. Peki Survivor Berkan sakatlandı mı, Survivor'dan diskalifiye mi olacak? İşte yarışmanın 12 Haziran 2022 Pazar günkü bölümü ile ilgili ayrıntılar...

Survivor Berkan sakatlandı mı? Berkan Karabulut Survivor 2022'den diskalifiye mi olacak? 12 Haziran 2022 Pazar

Survivor Berkan sakatlandı mı? sorusunun yanıtı iletişim ödüllü dokunulmazlık oyununda yaşananların ardından merak konusu oldu. Batuhan Karacakaya ile yarışan Berkan Karabulut oyun sırasında talihsiz bir an yaşadı. Peki Survivor Berkan sakatlandı mı, Survivor'dan diskalifiye mi olacak? Ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR BERKAN SAKATLANDI MI?

Survivor Berkan, yarışmanın 131. bölümünde oynanan iletişim ödüllü dokunulmazlık oyununda Batuhan Karacakaya ile karşı karşıya geldi.

Oyun sırasında denizden çıkıp platforma yarışan ikiliden Berkan Karabulut'un yere yatıp elini tuttuğu görüldü.

SURVİVOR 2022 BERKAN KARABULUT DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor 2022'de Berkan Karabulut'un sağlık durumu ve diskalifiye olup olmayacağına ilişkin detaylar programın ilerleyen kısımlarında netlik kazanacak.

Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı Berkan Karabulut
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