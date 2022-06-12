Survivor Berkan sakatlandı mı? Survivor 2022 Berkan Karabulut diskalifiye mi olacak?

Survivor Berkan sakatlandı mı? sorusunun yanıtı iletişim ödüllü dokunulmazlık oyunundan görüntülerin yayınlandığı fragmanın ardından merak konusu oldu. Batuhan Karacakaya ile yarışan Berkan Karabulut oyun sırasında talihsiz bir an yaşadı. Peki Survivor Berkan sakatlandı mı, diskalifiye mi olacak? Ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR BERKAN SAKATLANDI MI?

Survivor Berkan, yarışmanın 131. bölümünde oynanan iletişim ödüllü dokunulmazlık oyununda Batuhan Karacakaya ile karşı karşıya geldi.

Oyun sırasında denizden çıkıp platforma yarışan ikiliden Berkan Karabulut'un yere yatıp elini tuttuğu görüldü.

SURVİVOR 2022 BERKAN KARABULUT DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor 2022'de Berkan Karabulut'un sağlık durumu ve diskalifiye olup olmayacağına ilişkin detaylar yarışmanın yeni bölümünde netlik kazanacak.

Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

