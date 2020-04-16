Survivor Berkan sosyal medyayı salladı! İşte büyük aşkı!

Ünlülerle Gönüllüler'in kıyasıya mücadele ettiği Survivor'da kartlar yeniden dağıtıldı. İki takımın güç olarak birbirine eşit olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, oyuncu değişikliğine gitti. Ünlüler takımından Berkan ile gönüllüler takımından Yunus Emre yer değiştirdi. Bu değişim iki takımda da şok etkisi yarattı.

'DEĞİŞİKLİĞE ALIŞIĞIM'

Berkan, eski takımına veda ederken "Ben 11 okul değiştirdim. 6 farklı basketbol takımında oynadım. Değişikliğe alışığım" dedi.

Dün Berkan ve Yunus Emre ilk kez yeni takımlarıyla buluştu. Gönüllüler kampına giden Berkan, yeni yakım arkadaşları ile selamlaştı. Bu sırada Barış'ın yerinden kalkmaması dikkat çekti. Yarışmanın ilk gününden beri pozitifliği ve performansı ile dikkat çeken Berkan 'Bari bir hoş geldin deseydin' sözleri ile Barış'a takıldı.

Survivor'daki değişim sosyal medyada da geniş yankı buldu. Yarışmanın favori isimlerinden biri olarak görülen Berkan Karabulut, Twitter'da uzun süre TT listesinde kaldı.

BERKAN SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Berkan'ın yaşı, boyu, mesleği ve özel hayatı da merak edilen konular arasındaydı. Berkan Karabulut, Yugoslav göçmeni bir ailenin çocuğu. 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2011 yılında girdiği Bilecik Üniversitesi'nden 2015 yılında mezun oldu. 6 farklı takımda profesyonel basketbol oynadı.