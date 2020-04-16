Survivor Berkan sosyal medyayı salladı! İşte büyük aşkı!

Ünlülerle Gönüllüler'in kıyasıya mücadele ettiği Survivor'da kartlar yeniden dağıtıldı. İki takımın güç olarak birbirine eşit olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, oyuncu değişikliğine gitti. Ünlüler takımından Berkan ile gönüllüler takımından Yunus Emre yer değiştirdi. Bu değişim iki takımda da şok etkisi yarattı.
Berkan, eski takımına veda ederken "Ben 11 okul değiştirdim. 6 farklı basketbol takımında oynadım. Değişikliğe alışığım" dedi.
Dün Berkan ve Yunus Emre ilk kez yeni takımlarıyla buluştu. Gönüllüler kampına giden Berkan, yeni yakım arkadaşları ile selamlaştı. Bu sırada Barış'ın yerinden kalkmaması dikkat çekti. Yarışmanın ilk gününden beri pozitifliği ve performansı ile dikkat çeken Berkan 'Bari bir hoş geldin deseydin' sözleri ile Barış'a takıldı.
Survivor'daki değişim sosyal medyada da geniş yankı buldu. Yarışmanın favori isimlerinden biri olarak görülen Berkan Karabulut, Twitter'da uzun süre TT listesinde kaldı.
Berkan'ın yaşı, boyu, mesleği ve özel hayatı da merak edilen konular arasındaydı. Berkan Karabulut, Yugoslav göçmeni bir ailenin çocuğu. 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2011 yılında girdiği Bilecik Üniversitesi'nden 2015 yılında mezun oldu. 6 farklı takımda profesyonel basketbol oynadı.
1,93 boyundaki Berkan, 2016 yılında Beşiktaş'ta kendi spor salonunu açtı. Berkan'ın öğrencileri arasında sunucu Ezgi Avcı, oyuncu Müjde Uzman da var.
Berkan, özel hayatında ise aradığı aşkı bulan isimlerden... Genç yarışmacı, iki yıldır Lale Onuk ile birlikte. Lale ile Berkan, Gümüşyaka'daki yazlıklarından arkadaşlar.
Birbirlerini 10 yıldır tanıdıklarını söyleyen Lale, katıldığı bir canlı yayında şunları söyledi: "Berkan ile 10 yıldır tanışıyoruz. Ben onu hep çok beğeniyordum ama şişmandım. 2018 yılında 2017 Miss Turkey birincisi olan arkadaşım Ecem Çırpan ile yarışmayı izlemeye gittik. Berkan da oradaydı."
Berkan beni tanıdı. 'Hala çok güzelsin' dedi. Bu benim için müthiş bir şeydi. Çünkü o beni tanıdığı zamanlarda şişmandım ve kendimi çok çirkin hissediyordum. Öyle gelişti olaylar..."
Sevgilisini çok özlediğini söyleyen ve adını andığında gözleri dolan Lale Onuk, Berkan'ı yolcu etmek için havalimanına da gelmişti... Yaz tatillerinin neredeyse tamamını birlikte geçiren sevgililer, sosyal medyada da sık sık fotoğraf paylaşıyor.
Lale Onuk bu fotoğrafı "Çok özlüyorum ama çok gurur duyuyorum! İyi ki" notuyla paylaştı.
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