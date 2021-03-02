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Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında, nereli?

02.03.2021 22:08 | Son Güncelleme:
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Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Berkay kimdir? sorusu yarışmaya sonradan dahil olan ve performansı ile dikkat çeken yarışmacı hakkında en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olan Survivor Berkay, yarışmaya katıldığı günden itibaren en çok konuşulan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Survivor Berkay kimdir ve nerelidir? İşte, Survivor Berkay hakkında merak edilenler!

Survivor Berkay kaç yaşında? Tv8 ekranlarında izleyenlerin beğeni ile takip ettiği Survivor yarışmacısı hakkında en çok merak edilen sorulardan biri haline geldi. Yarışmaya dahil olduktan sonra, Survivor Gönüllüler takımının başarısının yükselmesine katkıda bulunan yarışmacı hakkında "Survivor Berkay kimdir?" sorusu arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, ünlü bir aileye sahip olan Survivor Berkay kimdir? İşte, Survivor Berkay ile ilgili merak edilenler...

Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Eski milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olan Survivor Berkay Yuvakuran, 2 Kasım 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Bursalı olan Survivor Berkay'ın üçüz kardeşlerinden biri olan Utku Yuvakuran ise Beşiktaş takımının kalecisidir. Yarışmaya dahil olduğu andan itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Survivor Berkay "Ünlü ailenin ünsüz çocuğu olarak Survivor'da şampiyon olmak istiyorum" diyerek, finali hedeflediğini de dile getiriyor.

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TV8 survivor

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