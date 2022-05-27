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Survivor Berna Keklikler hareketleriyle olay yarattı! Kalçalarını sevgilisinin suratına dayadı...

27.05.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Berna Keklikler, yarışmadan elenmesinin ardından paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Instagram paylaşımlarını ihmal etmeyen ve sık sık takipçilerine pozlarını sunan Berna Keklikler, son paylaşımlarıyla olay yarattı. Sevgilisiyle çektiği videoda kalçalarını sallayan ve daha sonrasında sevgilisinin suratına dayayan Keklikler, "Arkamı döndüğüm an olanlara bak" diyerek yaptığı paylaşımla şaşkına çevirdi.

Survivor Berna Keklikler hareketleriyle olay yarattı! Kalçalarını sevgilisinin suratına dayadı...

Survivor'da bu yıl performansı ve hareketleriyle yarışmaya damga vuran Berna Keklikler, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sevgilisiyle birlikte sık sık videolar çeken ve bunları takipçileriyle paylaşan Keklikler, son paylaşımında herkesi şoke etti.

DEKOLTELİ BANYO POZUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Survivor'dan döndükten sonra kişisel bakımına özen gösteren ve verdiği pozlarla herkesi büyüleyen Berna Keklikler, cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

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Geçtiğimiz günlerde diş fırçalarken banyoda paylaşım yapan ve beyaz elbisesiyle görenleri mest eden Keklikler, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaşmıştı. Berna Keklikler paylaşımında göğüs dekoltesiyle herkesi mest etmişti.

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SEVGİLİSİYLE VİDEOSU OLAY YARATTI

Son olarak Instagram'da sevgilisiyle çektiği videoları paylaşan Berna Keklikler resmen olay yarattı. Önce twerk yaparak kalçalarını sallayan ve daha sonrasında yaptığı hareketle dikkat çeken Keklikler, herkesi şaşırttı.

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KALÇASINI SURATINA DAYADI

Yaptığı dansın ardından kalçalarını sevgilisinin suratına dayayan Berna Keklikler, hareketiyle takipçilerini şaşkına çevirdi.

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"Arkamı döndüğüm an olanlara bak. Bunu da çekmezsin" diye paylaşım yapan Keklikler çok konuşuldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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