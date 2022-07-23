Survivor Berna Keklikler'in kardeşi Berna Keklikler cesur pozlarıyla dikkat çekti! "Ablasından güzel"

Survivor yarışmasıyla tanınan Berna Keklikler'in kardeşi Berrin Keklikler'i görenler şoke oldu. Ablasının resmen ikizi olan Berrin Keklikler, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Son olarak bikinili pozlarıyla gündeme gelen Keklikler'in güzelliği dikkat çekti.

ABLASINA BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla herkes tarafından tanınan Berna Keklikler'in o dönem hayatı hakkında bilgiler merak edilmişti.

Berna Keklikler'in kendisi gibi güzel Berrin Keklikler adından bir kardeşi olmasıyla görenleri şoke etti.

Hem benzerliği hem de güzelliğiyle dikkat çeken ikilinin pozlarına beğeni yağıyor.

BERRİN KEKLİKLER BİKİNİLİ POZLARIYLA GÜNDEMDE

Sosyal medyada 137 bin takipçisi bulunan Berrin Keklikler, pozlarıyla gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.

Son olarak bikinili pozlarıyla güzelliği, fiziği ve zarafetini sergileyen güzel fenomen, takipçilerinin yüreklerini hoplattı.

Berrin Keklikler'in paylaşımının altına takipçilerinden bazıları, "Bunlar ikizler mi?" ve "Ablasından daha güzel" şeklinde yorumlar yapıldı.





