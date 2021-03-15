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Survivor Birleşme Partisi çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Şartları neler?

15.03.2021 00:49 | Son Güncelleme:
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Survivor Birleşme Partisi çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Şartları neler?

Survivor 2021’de yarışma heyecanı devam ediyor. Yarışmacıların ve izleyicilerin merakla beklediği Survivor Birleşme Partisine çok az bir zaman kaldı. Survivor Birleşme Partisinden sonra Ünlüler ve Gönüllüler takımları aynı adada kalacak.

Survivor Birleşme Partisinde, bu sene birçok ünlü konuk edilecek. Yarışmacıların heyecanla beklediği birleşmeye bu sene 100 Survivor izleyicisi Birleşme Partisine katılarak yarışmacılarla tanışma fırsatı elde edecek.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Survivor Birleşme Partisine katılmak isteyen izleyicilerin öncelikle Acun Ilıcalı’nın dijital platformu olan EXXEN’e üye olması gerekiyor. 24 Mart’ta 100 izleyici ile beraber Dominik Cumhuriyeti’ne havalanacak olan uçağa binebilmek için sadece pasaport yeterli olacak.

Kampanya tarihleri arasında, EXXEN'e e-posta ve şifre ile girişi yaptıktan sonra, kampanya katılım formuna; ad-soyad, adres, e-mail ve iletişim numarasını girerek bilgilerini güncelleyen Exxen RKLMVAR ve Exxen RKLMYOK aboneleri ile; yeni üyelik hizmeti aldıktan sonra kampanya katılım formuna ad-soyad, adres, e-mail ve iletişim numarasını giren Exxen RKLMVAR ve Exxen RKLMYOK aboneleri çekilişe katılacak olup 1 çekiliş hakkı kazanacaklardır. (Kampanyaya katılım 1 çekiliş hakkıyla sınırlıdır)

Başvuru için son gün 14 Mart 2021 23.59 olarak belirlendi.

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SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Exxen platformunda yazan bilgilere göre; çekiliş 15 Mart 2021 saat 15:00'te gerçekleşecek. Toplam katılımcı sayısının rakam hanelerini oluşturabilecek kadar numaralı toplarla noter huzurunda halka açık olarak çekiliş gerçekleşecek. Çekiliş sonuçları Akşam gazetesinden duyurulacak.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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