Survivor Birleşme Partisi çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Şartları neler?

Survivor Birleşme Partisinde, bu sene birçok ünlü konuk edilecek. Yarışmacıların heyecanla beklediği birleşmeye bu sene 100 Survivor izleyicisi Birleşme Partisine katılarak yarışmacılarla tanışma fırsatı elde edecek.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Survivor Birleşme Partisine katılmak isteyen izleyicilerin öncelikle Acun Ilıcalı’nın dijital platformu olan EXXEN’e üye olması gerekiyor. 24 Mart’ta 100 izleyici ile beraber Dominik Cumhuriyeti’ne havalanacak olan uçağa binebilmek için sadece pasaport yeterli olacak.

Kampanya tarihleri arasında, EXXEN'e e-posta ve şifre ile girişi yaptıktan sonra, kampanya katılım formuna; ad-soyad, adres, e-mail ve iletişim numarasını girerek bilgilerini güncelleyen Exxen RKLMVAR ve Exxen RKLMYOK aboneleri ile; yeni üyelik hizmeti aldıktan sonra kampanya katılım formuna ad-soyad, adres, e-mail ve iletişim numarasını giren Exxen RKLMVAR ve Exxen RKLMYOK aboneleri çekilişe katılacak olup 1 çekiliş hakkı kazanacaklardır. (Kampanyaya katılım 1 çekiliş hakkıyla sınırlıdır)

Başvuru için son gün 14 Mart 2021 23.59 olarak belirlendi.